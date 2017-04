Loe ja vaata, kuidas robotniiduk tööle panna

Peagi on käes aeg, mil muru hakkab jõudsalt kasvama. Muruniitmine pole aga kindlasti suve meelistegevus. Seepärast on ühe rohkem muruplatsi omanikke soetanud endale robotniiduki. Vaatame üle olulisemad etapid, kuidas iseliikuv niitja tööle seadistada. Põhjalikuma ülevate saab lisatud videost.

Enne kui robotniidukit soetama lähete, siis arvestage, et aia pindala määrab ostetava masina jõudluse ja see ei tohiks olla viimase piiri peal – võimekuse puhul võiks jääda vähemalt 20% suurune varu, et mitte kurnata roboti akut.

Kui masina jõudlus on selge, siis tuleb üle vaadata oma aia plaan, plaanil määratakse piirdekaablite asukoht. Piirdekaabel on maapinnale murunaeltega kinnitatav juhe, mis valminuna moodustab kinnise, laadimisjaama sisaldava vooluringi. Piirdekaabli võib ka 2–3 cm sügavuselt maapinda süvistada, aga see sõltub konkreetsest objektist.

Moodsad robotniidukid mõtlevad ka ühe sammu ette - nad tunnevad ära muru kasvamise kiiruse ja kohandavad automaatselt oma tegevuse vastavalt sellele.

Husqvarna annab nõu, kuidas alustada tööd robotniidukiga.

1. Alusta oma muru lähemalt hindamisest.

Selleks et minimeerida masina kinnijäämise või kahjustada saamise ohtu tuleb murult eemaldada kõik kivid, oksad, tööriistad, mänguasjad ja muud sarnased takistused. Kui muru on rohkem kui 10 cm kõrgune, on soovitatav see veel viimast korda tavalise niidukiga ära niita.

2. Paiguta laadimisjaam

Aseta laadimisjaam tasasele pinnale keset pügamisala, jättes selle ümber mõnevõrra vaba ruumi. Veendu, et laadimisjaamale ei langeks otsest päikesevalgust, see ei asuks pihustite tööulatuses ja oleks toitepesa lähedal.

3 . Lae akut

Kui laadimisjaam on oma kohal, on aeg robotniidukit laadida. Aseta robotniiduk laadimisjaama ja asu järgmise sammu juurde. Tühja aku laadimine võtab aega 80–100 minutit.

4. Paigalda piirdekaabel

Piirdekaabel paigutatakse piki muruplatsi servi, et määratleda lõikamisala. Kinnita see komplekti kuuluvate spetsiaalsete naelte abil maapinna külge ning robotniiduk teab seejärel täpselt, kus pöörata. Tekita lillepeenarde ja põõsaste ümber piirdekaabliga „saarekesed”, et niiduk neile otsa ei sõidaks.

5. Paigalda juhtkaabel

Juhtkaabli eesmärk on niiduk vajaduse korral tagasi laadimisjaama juhtida. Ühenda üks ots jaamaga ja suuna kaabel sirgelt üle aia selle kõige kaugema punktini nii, et robotniiduk selle hõlpsalt üles leiaks. Teine ots kinnitatakse piirdekaabliga ristumise kohas piirdekaabli külge. Nii piirde- kui ka juhtkaabel ühendatakse seejärel laadimisjaama külge.

6. Töö võib alata

Vali oma PIN-kood, määra lõikekõrgus ja seadista töötunnid. Robotniiduk laeb aku täis ning suundub seejärel tööle.

Vaata lähemalt lisatud videost.