Loe nippe, kuidas töötata nõudliku otssaega

Otssaed on võimsad tööriistad erinevate materjalide kiireks lõikamiseks kohades, kus ülim lõiketäpsus pole oluline. Tänu oma võimekusele praktiliselt kõike saagida, kasutatakse neid masinaid laialdaselt eelkõige lammutustel, ehitustel ja torutöödel.

Otssaed on iseloomult vägagi agressiivselt lõikavad tööriistad, mis tekitavad päästikut vajutades üpriski palju vibratsiooni. Kogu see vibratsioon kandub aga muidugi üle saetera otsa, mis hakkab lõigatavast materjalist välja turritades küljelt küljele võnkuma.

Mida rohkem saetera lõigatava materjali tagant välja ripub, seda intensiivsemaks võnkumine muutub. See võib aga teatud juhtudel lausa tera kõveraks painutada. Seetõttu on ka erineva paksusega materjale lõigates rangelt soovitatav kasutada õige pikkusega tera ning ideaalis peaks see vaid umbes 5 cm lõigatava materjali tagant välja paistma.

Tavaliselt surutakse sae alustald lõike tegemise ajal vastu lõigatavat materjali ja seda ka heal põhjusel - see vähendab tunduvalt masinast tulevat vibratsiooni ning tera kinni jäämise võimalust materjali. Seetõttu on ka loogiline, et tera hambad nüristuvad esimesena just alustalla juurest.

Nõudlike lõigete tegemiseks pole just parim valik

Üldiselt ei sobi otssaed oma agressiivse lõikemaneeri poolest delikaatsete tööde tegemiseks, sest lisaks sellele, et ilusat lõikejoont on palju keerulisem saavutada, kipuvad need tööriistad ka pinna, mille peal lõiget tehakse, suure vibratsiooniga ära lõhkuma.

Kui aga mõnda muud tööriista aga parasjagu käepärast pole, saab oskuslik meister ka otssaega hakkama. Lõike tegemiseks kasutatava pinna kaitsmisel siiski pelgalt sae alustalla üle teipimisest ei piisa (nagu seda tikksaagide puhul tehakse).

Pindade kaitsmiseks võta tükk toruisolatsiooni ning lõika see keskelt pooleks. Saadud pehmendus teibi lihtsalt alustalla külge ning alusta lõiget aluspinna kahjustamise pärast muretsemata.

Loe veel

Lõika pinnaga tasa

Pikemad lõiketerad on lisaks jämedamate materjalide lõikamisele ka suurepärased vahendid pinnaga tasa lõikamiseks. Selleks suru pikem tera lihtsalt vastu pinda, mida mööda soovid lõigata ning vajuta päästikule. Kuna enamik otssae terasid on piisavalt õhukesed, painduvad need natukese jõuga üpriski kergelt siledalt vastu pinda.

Lõigates paksemat materjali, muuda lõigates vahepeal lõikenurka. Tänu vähendatud hõõrdumisele lõikab masin nüüd kiiremini materjalist läbi.

Kui vähegi võimalik, hoia ka sae alustald tugevalt vastu lõigatavat materjali, see vähendab otssaest tulevat vibratsiooni kätele ja hoiab lõigatavat tükki ringi liikumast.

Kõverale seaterale saab uue elu anda

Otssaega lõigates on tagasilöögid kahjuks paratamatud. Tavaliselt lõppeb see aga lõiketera kasutuskõlbmatuks paindumisega. Tera ei tasu aga kohe prügikasti visata - lihtsalt aseta see mõne sirge puuklotsi peale, võta haamer ja tao tera jälle sirgeks, püüdes mitte saehammaste pihta lüüa. Enamikke otssae lõiketeri on võimalik sel moel sirgendada ja seega neist ka uus elu kätte saada.

Igat nüriks läinud tera ei maksa ka ära visata, sest lisaks plastiku lõikamisele saab nendega ka sellistest materjalidest läbi süüa, mis uhiuued terad mõne sekundiga ära nüristaks. Kui järgmisel korral näiteks kiltkivipuistega bituumenist rullmaterjali lõikama hakkad, kinnita otssaele hoopis vana, juba eelnevalt korralikku kasutust saanud tera ning jäta uus vähem destruktiivseteks lõigeteks.

Kui vaja, pane saetera tagurpidi pessa

Teradega erinevaid materjale lõigates lähevad need hõõrdumise tagajärjel paratamatult kuumaks - eriti, kui nendega järjepidevalt metalli lõigata. Terade säästmiseks, eriti metalli lõigates, kata need kas spetsiaalse saetera lubrikandiga või selle puudumisel kasvõi suvalise õliga. See aitab terasid lõikamise ajal jahedamana ning metallipurust puhtamana hoida, pikendades märgatavalt nende eluiga.

Need, kes tavalise puidusaeteraga varustatud otssaega plastikut lõiganud on, teavad, et selle teravad hambad tahavad seda materjali pigem katki rebida kui seda puhtalt lõigata. Lisaks on lõigatavat tükki ka äärmiselt keeruline paigal hoida, kui saehambad sellesse pidevalt kinni haakuvad. Muidugi on olemas ka spetsiaalselt plastiku lõikamiseks mõeldud otssaeterad, kuid neid ei pruugi parasjagu käepärast olla. Tegelikult sobib plastiku lõikamiseks suurepäraselt ka mõni nüriks läinud tavaline puidusaetera. See meetod on üllatavalt efektiivne ning tera sulab materjalist üsna kiiresti läbi.

Kui soovid näiteks ukseava alumist tala täpselt põrandani lõigata, pane saetera lihtsalt tagurpidi masinasse ning saadki vajaliku lõike tehtud. Tagurpidi asetatud saetera teeb pinnaga paralleelselt lõikamise lihtsamaks, sest käepide ei jää sellisel juhul ette. Tera tagurpidi pessa asetamise funktsioon on enamikel otssaagidel olemas ning mõned lubavad lõiketeri isegi neljas erinevas suunas saagi kinnitada.

Nõuannete allikas: Tööriistamaailm