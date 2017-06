Looduskivid vajavad vastavalt omadustele hooldust ja kaitset

Õige hoolduse ning kasutamise korral kestavad looduskivid meie kodus üsna kaua. Mida pehmem on kivim, seda suuremat tähelepanu tuleks pöörata sellele, kus seda kasutada ning millega puhastada.

Kivi on läbi ajaloo olnud kandev struktuurielement enamikes maailma ehitistes. Loodus on andnud meile hulganisti kive, mida edukalt kasutatakse tänapäeva ehitustes. Ükskõik kui vastupidav ka kivi poleks, vajab see hoolt. Eriti kui tahame, et see meie kodus ilus paistaks.

OÜ Mendali juhi Mati Müürisepa sõnul on kõik looduslikud kivimid soovitav enne paigaldust pesta puhta külma veega, et eemaldada kaevanduste ja kivitehaste lahtised tootmisjäägid ja tolm. Peale veepesu kivid kuivatatakse.

„Looduskivide paigaldusel seintele kasutatakse kas mehaanilist kinnitust või kombineeritud kinnitust, kus on kasutusel nii mehaaniline kui ka paigaldussegudega kinnitus. Horisontaalpindade katmisel looduslike kividega kasutatakse looduskivide paigaldamisel kuivsegusid tootegrupist Kiviliim. Kõik kaetavad aluspinnad peavad olema töödeldud Kiviliim Nakkedispersiooni vesilahusega,“ seletab Mati Müürisepp. Paigaldatud looduskivid pestakse alati enne kasutuselevõttu üle looduskivide eripesuainega Steinfix 30 ( happeline) või Steinfix 40 ( aluseline) kivipesuainega. Peale pesu kivid loputatakse puhta veega ning lastakse kuivada. Kuivad kivid töödeldakse alati enne kasutuselevõttu spetsiaalse looduskivi kaitseainega.

GRANIIT

Graniidi kõvadus Mohs’i skaalal on 6-7. Graniiti kasutatakse nii sise- kui välistingimustes, seintel, põrandatel, treppidel, fassaadidel, aiateedel. Materjali peab väga hästi vastu kulumisele. Samuti on graniit vastupidav kodus leiduvatele hapetele nagu piimhape, sidrun, mahlad jne.

Peale paigaldust tuleks teha aktiivpesu kas näiteks neutraalse pesuainega Steinfix 40 või kui paigaldusel on jäänud kivi pinnale segujälgi, siis need eemaldatakse happelise pesuga. Poleeritud ja tumedate vuukidega kivipindadele sobib vaid neutraalne pesuaine. Peale kivipinna kuivamist töödeldakse looduskivi kaitseainega Steinfix 100+NANO. Samuti on plekkide eemaldamiseks olemas vastavad puhastusained.

MARMOR

Marmori kõvadus Mohs’i skaalal on 4-5. Marmorit kasutatakse sise- ja välistingimustes olevatel seintel, põrandatel, treppidel, fassaadidel. Kivimi vastupidavus kulutusele on rahuldav. Vastupidavus kodustele hapetele aga väga halb.

Peale paigaldust tuleks teha aktiivpesu neutraalse pesuainega Steinfix 40. Poleeritud ja tumedate vuukidega kivipindadele sobib vaid neutraalne pesuaine. Peale kivipinna kuivamist töödeldakse looduskivi samuti kaitseainega Steinfix 100+NANO. Plekid eemaldatakse kas Steinfix 10 või Steinfix 20-ga vastavalt pleki iseloomule.

LUBJAKIVI

Lubjakivi kõvadus Mohs’i skaalal on 3-4. Kivimit kasutatakse küll nii sise- ja välistingimustes, kuid eelistada tuleks sisetingimusi või siis sadavete pooli kaitstud välistingimusi. Lubjakivi on suhteliselt pehme ja vett imav. „Meie tingimustes on ohuks niiske ja märg kliima koos paljude külmumistsüklitega, mis tekitab antud kivi kihistumise ja kiire lagunemise välistingimustes,“ ütleb Mati Müürisepp.

Lubjakivi vastupidavus kulutusele on rahuldav, aga vastupidavus kodustele hapetele üsna halb.

Peale paigaldust teostatakse aktiivpesu neutraalse pesuainega ning taas töödeldakse looduskivi vastava kaitseainega. Samuti vastavalt vajadusele tuleb teha hoolduspesu ning tekkinud plekid koheselt eemaldada.

KILTKIVI

Kiltkivi kõvadus Mohs’i skaalal on 5-6. Kivimit kasutatakse sise- ja välistingimustes seintel, põrandatel, treppidel, fassaadidel, aiateedel jne. Vastupidavus kulutusele ning ka kodustele hapetele on hea.

Peale paigaldust tuleb teha aktiivpesu kas neutraalse pesuainega või kui paigaldusel on jäänud kivi pinnale segujälgi, siis need eemaldatakse happelise pesuga Steinfix 30 abil. Poleeritud ja tumedate vuukidega kivipindadele sobib vaid neutraalne pesuaine. Peale kivipinna kuivamist tuleb looduskivi töödelda kaitseainega.

KVARTSIIT

Kvartsiidi kõvadus on Mohs’i skaalal 7. Kivim sobib nii sise- kui välistingimustesse seintele, põrandatele, treppidele, fassaadidele, aiateedele jne. Kvartsiit on vastupidav kulutusele, samuti on kivim vastupidav kodustele hapetele.

Peale paigaldust teostatakse aktiivpesu kas neutraalse pesuainega või kui paigaldusel on jäänud kivi pinnale segujälgi, siis need eemaldatakse happelise pesuga. Poleeritud ja tumedate vuukidega kivipindadele sobib vaid neutraalne pesuaine.

Samuti tuleb looduskivi töödelda kaitseainega ning plekid võimalikult kiiresti eemaldada.

Allikas Mendali OÜ