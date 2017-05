Looduskivist radiaator kiirgab soojust ühtlaselt

Looduslikud materjalid on alati olnud nõutud ja hinnas. Looduskivi ei kasutata mitte ainult seina- või põrandaplaatide valmistamiseks, vaid looduskivist toodetakse ka soojuskiirgusefektiga radiaatoreid.

Kivi kütab soojaks sinna sisse uputatud spetsiaalne elektriline küttekeha. Saadud tulemus on võrdne vanade kiviahjudega, kus soojus levis soojuskiirguse toimel. Disainerid hindavad kivist radiaatoreid nende kivide väljanägemise pärast, sest neid radiaatoreid võib kasutada interjööri elementidena ja neid saab paigutada seintele kui interjööri elementi, mitte kui vaid soojust tootvat küttekeha.

Kodude soojendamise idee kivide abil ulatub tagasi kaugesse minevikku enne meie aja arvamist. Vana – Rooma ajal oli kivide kasutamine soojuskandjate ja andjatena juba laialdaselt levinud. Läbi sajandite on kasutatud erinevaid tehnoloogiaid ning täiendusi.

„Kividega soojendamisel kiirgub soojus ümbritsevasse keskkonda ühtlaselt igale poole. Kiviradiaatorid ei kuivata õhku. Nende pehme kiirgav soojus tagab toa ristlõikes ühtlasema temperatuuri ning vähendab õhu tsirkulatsiooni, ei tekita õhu turbulentsi ja õhk liigub korrapäraselt ning puuduvad õhukeerised. Tänu sellele on õhus lendleva tolmu sisaldus väiksem ja tagatakse tervislikum sisekliima. Looduskivis radiaatorid ei tooda allergiat tekitavat keskkonda, seega sobivad kiviradiaatorid eriti hästi kohtadesse ja peredesse, kus on allergiale vastuvõtlikumad inimesed. Radiaatorid ei levita suitsu ega müra,“ seletab Mati Müürisepp OÜst Mendali.

Radiaatori väljapeetud pinnaviimistlus on saavutatud tänu kõrgtasemel kivitöötlustehnoloogiale. Radiaatorid on valmistatud spetsiaaltöötlusega kvaliteetsest marmorist/graniidist, mis tagab radiaatori suure vastupidavuse ja tugevuse. Radiaatori ehitus tagab, et 75% soojusest eraldub esipaneeli kaudu. Kivi suurepärased energiasalvestusomadused lubavad talletada 50% rohkem energiat, kui selleks on võimelised tavalised radiaatorid.

Efekt tuleb teravalt esile elektriliste radiaatorite puhul. Säilitades endas soojusenergiat ning hoides pikalt oma temperatuuri, töötab radiaator vaid osalise aja tunnis hoides sellega kokku energiat.

Radiaatorit võib paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.