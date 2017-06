Loodusliku linoleumi paigaldusnipid

Marmoleum on looduslik toode ning nõuab paigaldamisel ka veidi tähelepanu, et hiljem kasutamisel see katki ei läheks. Kõige olulisem on see, et looduslik linoleum nõuab paigaldamisel alati lausliimimist.

Loodusliku linoleumi ehk Marmoleumi tootmiseks segatakse kokku linaseemneõli, puiduvaik, puidujahu ning lubjakivipulber ning pressitakse see ühtseks materjaliks ja mida samas toonitakse looduslike pigmentidega. Marmoleumi tootmisprotsess on üsna pikk, see võtab aega 2-3 kuud.

Tehasest tulles on Marmoleum pehmem ning just siis on seda kõige parem paigaldada. 1-2 aasta pärast muutub materjal kõvaks ja siis võib paigaldamine oluliselt keerukam olla – seepärast ei tasuks materjalirulle kusagile nurka seisma jätta.

Marmoleumi puhul on tegemist loodusliku tootega ning see nõuab paigaldamisel alati lausliimimist. Puuduvale liimile või ka näiteks ära kuivanud liimile paigaldades võib materjal niiskuse taseme tõustes paisuma hakata ning kinnitamata kohtades üles punnitada, mistõttu võib materjal selle koha peal kõndides ka puruneda.

Kui Marmoleumi pole võimalik aluspõranda külge kinni liimida, võib kasutada kas ujuvat MDF-aluspõrandasüsteemi või näiteks Marmoleum Click ujuvalt paigaldatavaid plaate.

Visuaalselt parema väljanägemise saavutamiseks on soovitav paigalda rullmaterjalide paanid või parketi- ning laminaadilauad ruumi selliselt, et nende pikemad küljed ühtivad aknast langeva valguse suunaga.

Läbi selle on paanide ühenduskohad vähem märgatavad, kui vuukidele risti langeva valguse puhul. Kui ruumis on aknad mitmes seinas, siis on soovitav valida paigalduse suunaks kas peamine valguse suund (lõunapoolne aken) või ka ruumi siseneva ukse külg.

Loe veel

Kate paigaldatakse märgliimimise teel

Floorini tootejuht Tarmo Titov ütleb, et marmoleumi liimimiseks kasutatakse naturaalse linoleumi liimimiseks sobilikke vesialuselisi dispersioonliime. “Kuna naturaalne linoleum paigaldatakse märgliimimise teel (kate paigaldatakse märja liimi sisse), peab liimil olema head algsed nakkeomadused, mida näiteks vaiba või PVC-katete liimidel pole. Peale katte mahaliimimist, tuleb oodata 24 tundi enne vuukide keevitamist ning peale seda võib põranda kohe kasutusele võtta,” lisab tootejuht.

Vuukide keevitamine pole Marmoleumi puhul kohustuslik, see sõltub pigem ruumi nõuetest - näiteks haiglakeskkonnas peab põranda pind olema vuugivaba. Marmoleumi kasutatakse valdavalt kuivades ruumides, mistõttu tihti piisab oskuslikust materjali paanide kokku lõikamisest. Sellisel juhul saab vältida ka põranda pinnal teatud määral ikkagi nähtavate ühevärviliste vuuginööride kasutamist.

Alternatiivina saab teatud toonide puhul (tugevama marmoriseeringuga tooted) kasutada mitmevärvilist MC-keevisnööri, mis samuti peidab ennast materjali sisse hästi ära.

Vanale parketile ei maksa marmoleumi paigaldada

Milline peab olema marmoleumi aluspõrand? “Aluspõranda kohta kehtib sama reegel nagu kõigi põrandakatete puhul: tugev ja stabiilne, tasane, kuiv, puhas. Otse vanale parketile (olgu see siis massiivparkett või laudparkett) ei ole kindlasti soovitav materjali paigaldada, sest see on aluspinnana alati natuke ebatasane ning liikuv. Väga kiiresti hakkavad läbi kumama lippide ühenduskohad, mis hullemal juhul viib materjali lahti löömiseni ning purunemiseni,” seletab tootejuht.

Marmoleum on väga kõrge kulumis- ning kemikaalikindlusega ning ei vaja paigaldusjärgselt mingit lisakaitsekihte. Materjali katab viimistluskiht Frobo Topshield2, millega viimistletud põrandad on tunnistatud praegu maailma kõige lihtsamini puhastatavateks silepõrandateks. “Väga keeruline välja tuua, mis võiks normaaltingimusel olla ohtlik sellele materjalile. Kuna ka materjali toon ning muster on praktiliselt läbi terve materjali samad, siis ka suurema kulumise puhul säilitab materjal oma algse väljanägemise. Samas nagu ikka on olulised õiged hooldusvõtted ning kaitsvate puhastusalade kasutamine sissepääsude juures, et vähendada abrasiivse mustuse sisse kandmist,” ütleb Tarmo Titov.