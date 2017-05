Maailma kõige ohtlikumad ehitised. Kõigest hoolimata seisavad need vapralt püsti

Hoolimata maailma viie kõige ohtlikuma ehitise väljanägemisest ning üsna kummalistest asukohtadest, on need ajas päris hästi vastu pidanud. Siiski arvatakse, et 2007. aastal ehitatud Capital Gate’i viltu vajunud tipuosa midagi head sellele ei ennusta.

Lichtensteini loss Saksamaal

Lichtensteini loss Saksamaal. Shutterstock

1840. aastal kaljule ehitatud kivist uus-gooti stiilis lossi keskmiseks kõrguseks merepinnast on 817 meetrit. Muide, samas paigas asus ehitisi, mis küll praeguseks hävinenud, juba kuus sajandit varemgi.

Puerta de Europa Hispaanias





Puerta de Europa koosneb kahest 15-kraadise nurga all teineteise poole kaldu olevast tornist. Shutterstock

Seda Madriidis asuvat ehitist tuntakse ka Euroopa värava nime all. Tegemist on hoonetega, millel on mõningane sarnasus Pisa torniga. Puerta de Europa koosneb kahest 15-kraadise nurga all teineteise poole kaldu olevast tornist. Tornide kõrguseks on 374 jalga (114 meetrit).

Hangingi tempel Hiinas





Tempel „ripub“ õhus 75 meetri kõrgusel Hengi mäe küljel. Shutterstock

Ehitatud Põhja-Wei dünastia ajal enam kui 1400 aastat tagasi. Tegemist on ainsa templiga, kus käiakse üheaegselt kummardamas nii taoismi, budismi kui konfutsianismi. Tempel „ripub“ õhus 75 meetri kõrgusel Hengi mäe küljel Datongis, Shanxis.

Meteora kloostrid Kreekas

11. sajandil ehitatud hooneid iseloomustavad monoliitsed kivisambad ja mäed. Shutterstock

Meteora kloostrite gruppi loetakse Kreeka kloostrite seas kõige olulisemaks. Tegemist on kuue tegutseva kloostriga, mis kuuluvad ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. 11. sajandil ehitatud hooneid iseloomustavad monoliitsed kivisambad ja mäed.



Capital Gate (Pealinna värav) Araabia Ühendemiraatides



160 meetri kõrgune ikoonilise tähendusega kaldus hoone asub Abu Dhabis. Shutterstock



160 meetri kõrgune ikoonilise tähendusega kaldus hoone asub Abu Dhabis. Tegemist on linna ühe kõrgeima pilvelõhkujaga, mis ehitati 2007. aastal. Kuid õnnetuseks on hoone tipuosast viltu vajunud ning head see ei ennusta.