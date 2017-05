Maailmas niidab muru juba miljon Husqvarna robotniidukit

Husqvarna Group lõi oma esimese robotniiduki 1995. aastal, kui tutvustas maailma esimest Solar Mower nimelist robotniidukit, mis oli lisaks ka päikeseenergial töötav. Tänaseks niidab maailmas muru juba miljon Husqvarna Group’i robotniidukit.

Peamine robotniidukite turg Lääne Euroopa kasvab aastas üle 20%. Eestis on viimastel aastatel samuti robotniidukite müük hoogustunud ning viimasel kolmel-neljal aastal on igal aastal turg kahekordistunud.

„Miljoni robotniidukini jõudmine on Husqvarna Group’i jaoks oluline verstapost. Natuke rohkem kui 20 aastat tagasi tõime turule oma esimese robotniiduki ja oleme sellest ajast kogu aeg neid edasi arendanud. Oleme robotniidukite turuliidrid, samal ajal kui paljud meie konkurendid on turul alles uued. On näha, et paljudes riikides on robotniidukite turuosa veel väike, seega kasvupotentsiaal selles valdkonnas on suur. Soovime oma juhtpositsiooni hoida pakkudes usaldusväärseid, turvalisi ja efektiivseid tooteid,“ ütles Husqvarna Group´i tegevjuht ja president Kai Wärn.

20 aastat innovatsiooni on teinud robotniidukist ennast tõestanud töökindla, tugeva, turvalise toote, mis on energiasäästlik ja peaaegu saastevaba. 1000 m2 hooldamiseks kulub robotniidukil 11 W elektripirniga sama palju energiat. Tänapäeval saab robotniidukit kontrollida, juhtida ja jälgida nutitelefoni rakenduse abil olenemata asukohast. Aastate jooksul on tehtud palju pingutusi, et viia robotniidukite müratase miinimumini.