Majad, mis seisavad katusel. Varsti saab ka Eestis näha tagurpidi maja

Küsimusele, miks peaks üks maja seisma katuse peal, vundament taeva poole, selle ei oska keegi arukat vastust anda. Igatahes on võib tagurpidi maju leida üle maailma – Ukrainast Dubaini või Poolast Malaisiani. Üks põhjus on ehk see, et tegemist on vaieldamatult suurte turismimagnetitega. Ka Eestis saab umbes pooleteise kuu pärast näha oma tagurpidi maja.

Kuigi tagurpidi majade kontseptsioon võib tunduda paljudele imelik veidrus, leidub neid maailmas üha rohkem – nii Euroopas, Aasias kui Kanadas. Peagi ka Eesti.

Raadil Eesti Rahva Muuseumi kõrval peaks juunis valmis saama kahekordne viilkatusega tagurpidi elamu, kus on pahupidi keeratud ka maja sisemus ehk siis laes on vaibad ja põrandal laelambid. Nn maja sarikapidu toimus 17. aprillil, pärga polnud õnneks tarvis kõrgelt kätte saada.

Lisaks sellele, et maja on tagurpidi, on see ka kerge kalde alla ehk seestpoolt seitsmekraadise nurga all. Tagurpidi maja ehitava OÜ Peapeal esindaja Kuldar Leis on ajakirjanduses öelnud, et tegemist saab olema päris majaga, mis on ehitatud korralikust materjalist ning selles majas saab ringi käia. Maja arhitekt on Indrek Taukar. Kindlasti saab ka see maja olema algaval suvel põnev turismimagnet.

Nii algas Raadil tagurpidi maja ehitus. Valmis maja peaks saama külastada juba juunis. Aldo Luud

Sitiilinäide Ukrainas Bukovelis. Maja nagu ikka, isegi päikesepaneelid on vundamendil. Shutterstock

Punane tagurpidi maja Tais Pattayas. Shutterstock

Stiilinäite leiab ka Põhja-Amerikast, Kanadast. Shutterstock

Puidust tagurpidi maja Valgevenes. Shutterstock

Turistide meelispaik Malaisia väikelinnas Tamparulis.