Markiisid kaitsevad maja päikese ja vihma eest

Kui päike olemise liiga palavaks kütab, on abi markiisidest ja varikatsutest. Markiis on loodud lisaks päikese varjamisele ka kaitseks vihma ja esimese lume eest. Markiisid aitavad lõõskava päikese korral hoida ruume jahedana ning on ühtlasi ka aknaraamide eluea pikendajad. Võimalusterohked tehnilised lahendused muudavad markiiside kasutamise väga mugavaks.

Erinevate markiiside valik on lai: on olemas liigend- ehk terrassimarkiisid, liht- ehk aknamarkiisid, korvmarkiisid, katuse- ja talveaiamarkiisid ning markisoletted. Markiis sobib hästi ka väiksemale avatud rõdule ‒ selleks on olemas väiksemad ja kergemad mudelid.

Tavamarkiiside laius on üldjuhul kuni 7 meetrit, aga eritellimusel on võimalik soovi korral tellida varikatust ka laiemas mõõdus.

Tänapäevaste markiiside konstruktsioonid on kerged ja samas tugevad. Markiisi raamid on valmistatud pulbervärviga pressitud alumiiniumdetailidest. Samuti on markiisikangad vastupidavast materjalist ja immutatud kaitsevahendiga, et tõrjuda mustust, vett ja UV-kiiri. Kvaliteetsete kangaste valguskindlus on 7-8. Siiski tuleks silmas pidada, et näiteks happevihmad, orgaanilised saasteained ja kanga puhastamine abrasiivsete kemikaalidega võivad kangast kaitsva viimistluskihi hävitada.

Kvaliteetse markiisi konstruktsioon peab kindlasti 20–30 aastat vastu, kangas vähemalt kümme aastat. Kõik markiisi konstruktsiooni osad peaksidki olema roostevabad, et vältida roostet ja roosteplekke.

Kassetiga mudel kaitseb kangast kauem

Markiisi ehitus ja kinnitusviisid võimaldavad selle alla jääval alal vabalt liikuda. Markiisi kangatoru võib olla katmata – sel juhul võimalik paigaldada selle kohale eraldiseisev kate, kaetud poolkassetiga või täiskassetiga, eesmärgiga kaitsta kangast ilmastikumõjude eest.

Igal juhul, kui soovite kokkurullitud markiisi tuule ja ilmastikuolude eest kaitsta, võiks valida kindlasti kassetiga mudel, sest kassett kaitseb kangast ilmastikust tuleneva kulumise eest. Ilma kassetita mudelid sobivad hästi räästaga hoonete seintele kinnitamiseks.

Markiisi pikaealisuse tagab õige paigaldus. Markiisi on kerge kinnitata nii seina kui katuse külge. Arvestada tuleb vaid, et pind, millele konstruktsioon kinnitatakse, oleks piisavalt tugev.

Markiisi kaldenurk ei tohiks olla väiksem kui 25 sentimeetrit ühe meetri kohta, selline kalle tagab kanga pingsuse ja vihmavee äravoolu.

Tehnika vastavalt soovitud mugavusele

Tehnika abil saab markiiside kasutamist mugavamaks muuta.

Markiiside juhtimiseks kasutatakse nii vändaga käsiajamit, kui ka lüliti-, puldi- või taimeriga elektriajamit. Lisavarustusena saab veel kasutada ka tuule-, vihma- ja päikeseautomaatikat, mis muudab nende kasutamise eriti lihtsaks. Näiteks tuuleandur annab marutuulte saabudes kontrollsüsteemile käsu katus kenasti seina äärde kokku pakkida.

Markiisi elektrimootor on varjul ja kaitstud markiisitoru sees. Mootoriga markiisi võib kasutada mitmel moel:

• Käsitsi toas paikneva lüliti abil (standardkonfiguratsioon), väljas paikneva lüliti abil või kaugjuhtimispuldiga.

• Täisautomaatse päikese- ja tuuledetektoriga. Markiis rullub lahti kui päike paistab ja sulgub tugeva tuule puhul. Süsteemi võib kombineerida kaugjuhtimisega.

• Mistahes nimetatud variandi võib teha koos taimeriga.

• Mitme markiisi puhul on võimalik valida iga markiisi eraldi juhtimise vahel või kõikide markiiside üheaegse juhtimise vahel ning neid võimalusi kombineerides.

Automaatika korral tuleb siiski jälgida, et vett ei sattuks juhtmehhanismile ehk mootorile või reduktorile.

Tugeva vihmaga ei tohiks markiisi lahti jätta, sest markiisikangale võib koguneda vesi ja kangas võib välja venida. Kui vastav automaatika puudub, siis tuleb markiis tugeva tuulega kokku kerida, et konstruktsioon kahjustada ei saaks.

Markiiside mugavamaks kasutamiseks ja juhtimiseks saab paigaldada erinevat automaatikat. Shutterstock

Allikad: Avaeksperdid, Sunorek, Sundecor