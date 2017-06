Matt pinnakate annab katusele soliidsema väljanägemise, paksem tsingikiht tagab pikema eluea

Eestis kehtivad nõuded metallkatuste toormele sätestavad minimaalsed näitajad plekilehe ja tsingikihi paksusele ning värvkattele. Just tsingikihi mass raual on kõige olulisem näitaja, kui argumendiks on katusekatte või -toote eluiga.

Enamik Eesti turul kasutatavatest värvkattega plekkidest on kaetud tsingikihiga 275 g/m² kohta, mis on igati asjakohane Eesti kliimas kasutamiseks.

Nüüd on aga turul saadaval ka nägusa Rootsi mati pinnakatte Greencoat MattNova, millel tsingikihi mass on 350 g/m². See tagab katusele veelgi pikema eluea ja võimaliku parima vastupidavuse korrosioonile.

Matt pinnakate tagab nägusama ja korrektsema tulemuse võrreldes läikivate pinnakatetega. Kui hoone lähedal on männi- või kasepuid, tasub eelistada siiski libedamaid katteid, sest matt pind korjab märksa paremini külge õietolmu.

Uus paksema tsingikihiga Greencoat MattNova vahetab välja senise 275 g/m² tsingimassiga MattNova pinnakatte. Kõik 0,50 mm plekist tellitud matid katusetooted valmistab AS Toode edaspidi 350 g/m² materjalist.