Merko premeerib oma parimaid koostööpartnereid uhiuue Toyotaga

Merko Ehitus käivitas kampaania, mille eesmärk on tunnustada koostööpartnereid ja väärtustada nende töö kvaliteeti. Koostöös Toyotaga korraldatava kampaania raames premeeritakse Eesti, Läti ja Leedu parimat koostööpartnerit uhiuue Toyota PROACE’i või Hiluxi kaheaastase kasutusõigusega.

Tänaseks on kampaanias osalema registreerunud Eestis üle 120 koostööpartneri. „Projektide edu aluseks on meie professionaalne meeskond ja pikaajaline kogemus ning hea koostöö tellijate ja koostööpartneritega. Tänavu soovime veelgi enam tunnustada oma sadu koostööpartnereid, kelle töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, korrektsus ja professionaalsed töötajad on objektide valmimisel suure kaaluga,“ ütles AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal. „Lisaks on kampaania eesmärk juhtida tähelepanu ausale ärile – kinnitame, et oleme ise aus maksumaksja ning kõik meie töötajad on ametlikult registreeritud. Töötame iga päev veelgi ausama ja turvalisema ehitusturu ja töökeskkonna nimel ja ootame, et sellesse panustaksid ka kõik meie koostööpartnerid,“ lisab juhatuse esimees.

2017. aastal valib iga Merko ehitusobjekti projektimeeskond Eestis, Lätis ja Leedus välja kvartali parimad koostööpartnerid. Aasta lõpus toimuvatel kampaania lõpuüritustel selguvad peaauhinna võitjad, kes saavad endale preemiaks valida kas uue Toyota PROACE’i või Hiluxi kaheaastase kasutusõiguse. Koostööpartnerid saavad tutvuda kampaania tingimustega ja registreeruda kodulehel http://merko.ee/tegija/, kus avaldatakse ka kvartali parimateks valitud koostööpartnerite nimed.