Merko sõlmis lepingu Lätis Z-Towers ehitustööde lõpetamiseks

Eile sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva SIA Merks'i ja AS Towers Construction Management vahel leping ehitustööde lõpetamiseks Z-Towers multifunktsionaalses kompleksis aadressil 30 Ranķa Dambis, Riia.

Leping hõlmab ehitus- ja sisetöid 197 korteriga põhjatornis ning lõunatornis, kus asub ligikaudu 23 tuhat ruutmeetrit büroo- ja äripinda. Kompleksis on ka kaubanduspinnad ja maa-alune parkimine ligikaudu 650 autole.

Lepingu maksumus on ligikaudu 36 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd algavad 2017. aasta juunis ning tööde üleandmine on plaanitud 2018. aasta septembrisse.