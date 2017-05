MetaPrindi tootmishoone laienduse elemendid tarnib E-Betoonelement

Käesoleval suvel toodab, tarnib ja paigaldab E-Betoonelement juba valmisoleva MetaPrint Pärnu tootmis-ja loahoone laienduse elemendid.

E-Betoonelemendi projektijuht Toomas Böttcher: „Varasemalt on E-Betoonelement tootnud AS MetaPrindile kolm tootmispinda, neist kaks Tallinnasse ja ühe Pärnusse. Käesolev projekt seisneb Pärnu üksuse laiendamises. Toodetest tarnime objektile õõnespaneelid, postid ja kolmekihilised seinaelemendid.“

MetaPrint tootmis- ja laohooned põhinevad Baashall lahendusel, millel on mitmeid eeliseid nagu kiire püsitusaeg, turvalisus, postivabam kasutuspind hoone sees ja hea sisekliima nii suvel kui ka talvel.

E-Betoonelemendi tarne ja paigaldustööd toimuvad käesoleva aasta juulikuus.

Allikas:E-Betoonelement