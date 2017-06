Mida jälgida ketassae valikul?

Kui sul on vaja kiiresti teha täpne lõige puidus, siis parim valik selleks on ketassaag. Aga milline võiks olla parim valik?

Kuna tänapäeval on akude võimsus juba piisavalt suur, siis esimese küsimusena tekib – kas valida akuga või juhtmega ketassaag?

Aku pealt töötav ketassaag annab juurde mobiilsust, aga samas võib tekkida siiski puudujääke, kui on tarvis pikemalt tööd teha. Samuti on akuketassaagide valik väiksem.

Seepärast peatume lähemalt juhtmega ketassaagidel ja räägime lähemalt, mida jälgida töötamisel. Lõiksügavuse jälgimisel vaata lõikesügavust 0° juures. See number näitab kui sügavale sul on võimalus saagida ilma kaldenurka muutmata. Enamasti tuuakse välja ka lõikesügavus 45° juures.

Kui plaanid teha kaldlõikeid, siis on kindlasti oluline vaadata seda, et alusplaadi kallet oleks võimalik muuta. Tüüpiliselt on see 45° ja 90° vahel.

Vali õige saeketas

Saekettad on väga olulised, sest valitud saag töötab kõige paremini ainult siis, kui oled valinud õige ketta plaanitava lõike jaoks. Samuti on lõike puhul oluline, et lõikesügavus oleks õigesti valitud. Tavaliselt peaks lõigatavast materjalist läbi ulatama ainult saeketta hambad.

Muidugi on oluline mootori võimsus. Lihtsamalt öeldes, mida suurem number, seda parem. Miks? Suurema võimsusega mootor veab saeketast tavaliselt kiiremini ringi ja mida suuremad on tera pöörded, seda parem on lõigata – just sae kontrollimise mõttes.

Seega – rohkem võimsust võrdub parema kontrolliga ning parem kontroll annab võimaluse lõigata läbi kõvematest materjalidest. Võimsam mootor tavaliselt annab ka võimaluse kasutada suuremaid saekettaid. Kokkvõtvalt – valiku tegemisel arvesta ka tera kiirusega.

Sukelduda või mitte?

Kui su päev koosneb ühest sukelduslõikest teise järel, siis on mõistlik investeerida sukeldussaagi.

See muidugi eeldab, et sael ei oleks lõikesoone kiili või siis seda saab eemaldada. Seetõttu on ka see üks punkt mida jälgida ketassae valimisel.

Samas aga tuleb meeles pidada, et see lõikesoone kiil on sinna pandud sinu turvalisuseks aidates vältida tagasilööke saagimise ajal.

Kui sul on vajadus teha pikki ja täpseid lõikeid, siis kindlasti jälgi, et sinu valitavat ketassaagi oleks võimalik ühendada juhtsiiniga. Tootjad teevad neid erinevalt ja sobivuse mõttes peaks kindlasti võtma juhtsiini samalt tootjalt kes on tootnud sinu ketassae.

Mida tähendavad numbrid ja tähed toote nimetuses?



Näide: 250 x 2.8/2.0 x 30; Z-80 FZ/TZ 5° neg

250 = ketta diameeter mm

2,8 = lõikelaius mm

2,0 = ketta enda paksus mm

30 = keskava läbimõõt mm

Z-80 = hammaste arv

FZ/TZ = lamehammas trapetshamma vaheldumisi

5° neg = negatiivne hamba kaldenurk