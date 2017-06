Mida peaks teadma voodri- ja põrandalaudade valimisel ning hoiustamisel?

Laiast valikust sobiva voodrilaua valimine võib tunduda esialgu raske ülesandena. Eriti, kui ehitusega ei puutu kokku igapäevaselt. Tegelikult ei ole midagi keerulist. Lihtsalt tuleb teada mõningaid nüansse puiduliigi eripärast, õigest kasutamisest ning muidugi ka hoiustamisest.

Höövelmaterjalid on valmistatud eelkuivatatud puidust ning peale hööveldamist pakendatud kilesse. See tagab paremini puidu niiskussisalduse säilimise ladustamisel ja enne kasutamist ehitusobjektil.

Materjali ostmisel jälgi tähistust. Enimkasutatud lauaprofiilidel on kolmetäheline märgistus:

1. täht näitab kasutuskohta

2. täht näitab sulunditüüpi

3. täht näitab ühenduse või profiili tüüpi

Sisevoordilauad

Sisevoodrilaudu valmistatakse A1-A4 ja B klassi puidust. Kasutuskülg on siledaks hööveldatud ning tagakülg jämehööveldatud. Tagakülgedele tehakse laua pikisuunalised sooned, mille sügavus on maksimaalselt ¼ laua paksusest soone kohal.

Sisevoodrilaua niiskusaste tohib olla maksimaalselt 16%. Voodrilaud sobib peaaegu kõikide nii uute kui ka vanade hoonete siseruumide seinte ja lagede katteks. Lae katmisel voodrilauaga on tähtis arvestada akendest ja valgustitest tuleva valgusega – laua suund tuleb valida valgusallika suunaline. Tavaliselt paigaldatakse laud aknast tuleva valguse suunaliselt.

Seinakonstruktsioonist sõltumatult tuleb vooderduse alla kinnitada aluslatid. Lattide vahed määrab ära voodrilaua paksus – mida õhem on voodrilaud, seda tihedamalt peavad asetsema aluslatid. Näiteks kui voodrilaua paksus on 12 mm, siis lattide vahekaugus tohib olla maksimaalselt 600 mm.

Sisevoodrilaua paigaldamisel võiks kasutada spetsiaalseid voodrilaua kinnitusklambreid, vältimaks nähtavaid naelaridasid ja haamriga tekitatud löökjälgesid.

Välisvoodrilauad

Välisvoodrilaudu valmistatakse B klassi puidust. Kasutuskülg on peensaetud või siledaks hööveldatud ja tagakülg jämehööveldatud. Ka välisvoodrilaudadel on tagakülgedel pikisuunalised sooned.

Välisvoodrilaua niiskusaste tohib olla maksimaalselt 20%, värvitav puitvooder 15-18%. Niiskusest tingitud muutused ja võimalik pragunemine on seda väiksem, mida paksemat voodrilauda kasutatakse. Soovitatav paksus on 18-33 mm.

Välisvoodri paigaldamisel tehakse voodrilaua ja tuuletõkkeplaadi vahele umbes 22-25 mm alt ülesse avatud tuulutusvahe. Sokli kõrgus peaks olema selline, et välisvoodri alaserv jääks maapinnast vähemalt 300 mm kõrgusele.

Välisvoodrilauana kasutatakse nii kuuske kui mändi. Soovituslik on kuuse voodrilaud, kuna kuusk hoiab paremini värvi ja on ilmastikule vastupidavam kui mänd. Veelgi paremaks värvi sidumiseks soovitame kasutada peensaetud ja krunditud voodrilauda.

Põrandalauad

Põrandalaudu valmistatakse A3 ja A4 ning B klassi puidust. Kasutuskülg on siledaks hööveldatud. Tagakülgedele tehakse 2,5 mm sügavune nõgusus või laua pikisuunalised sooned. Sõltuvalt põrandalaagide vahekaugusest ja kliendi soovist on võimalik valida erineva paksuse ja laiusega laudu. Isekandva põrandalaua paksus peab olema vähemalt 21 mm, aluslaagide vahekaugus maksimaalselt 400 mm.

Kui valida laud paksusega 28 mm siis võib olla aluslaagide vahekaugus 600 mm.

Selleks, et peale laua paigaldamist vältida kuivamispragude tekkimist, tuleks lauad ladustada sirgelt ning köetavasse ruumi. Laua ja toa temperatuur ning niiskussisaldus saavad sel juhul ühtlustuda. Põrandalaudade paigaldamisel tuleb jälgida, et need oleksid korralikult kinnitatud. Soovitame selleks kasutada kruvisid. Ebakorrektse paigalduse tulemusel võivad lauad hakata liikuma, põhjustades põranda kriuksumist.

Mida tuleb arvestada puuliigi valikul?

Nii kuusk kui ka mänd on mõlemad okaspuud ja suhteliselt suure vaigusisaldusega. Seega sobivad kasutamiseks eluruumides, kus ei ole väga kõrget temperatuuri. Kuuse materjali omapäraks on väike oks, mis asetseb kogu laua ulatuses ebakorrapäraselt.

Kuusepuit on heledam ja ajapikku omandab ühtlase kollaka jume. Männi puitmaterjalil on suuremad oksad ja paiknevad ühtlasema vahega. Päike teeb männi materjali kirjuks, kusjuures mänd võib omandada nii kollakat kui ka punakaspruuni tooni.

Haab on ilus ja hele puit. Kuid kasutades saunas haava voodrilauda tuleb arvestada, et materjal määrdub suhteliselt kiiresti. Kellele meeldib saunas ka vihelda, neile soovitame kasutada lepa vooderdust. Lepp on punakaspruuni värvusega ning säilitab oma tooni.

Kuidas säilitada puitmaterjali?

Voodrilaudu tuleb transpordi ja säilitamise ajal kaitsta märjakssaamise, määrdumise, otsese päikesevalguse, maapinna niiskuse, löökide ja kriimustuste eest. Ladustage lauad lapiti horisontaalsele alusele, kasutades 60 cm sammuga aluspuid ja vaheliiste.

Välistöödeks mõeldud materjalid, mis ei ole pakendatud termokahanevasse kilesse, võib ladustada õues kaetuna. Materjalid mida kasutatakse sisetöödeks tuleb kindlasti ladustada köetavasse siseruumi.

Hoiatus! Kui materjal on ladustatud mitte siledale tasapinnale, siis seistes materjal kõverdub ja hilisem kasutamine on kas võimatu või raskendatud. Kui kilepakendatud puitmaterjale hoida õues, siis tekib päevasest ja öisest temperatuuri kõikumisest tingituna pakendisse kondensvesi. See rikub materjali täielikult, mänd muutub siniseks ja kuusk suisa mustaks. Viimistlusmaterjaliks need enam ei kõlba.

Allikas: Puumarket