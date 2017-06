Mikrotsemendi võib vannitoas panna otse vanadele plaatidele

Mikrotsement on võimalusterohke materjal, millega saab luua elavaid pindasid. Materjal hülgab hästi vett ja sobib seetõttu ideaalselt ka vannituppa. Vannitoa remondi saab mikrotsemendiga valmis 7 tööpäevaga ning seejuures minimaalse tolmuga.

Mikrotsement on akrülaatbetoon, mis kantakse pinnale kolmes-neljas 1 mm paksuses kihis. Materjaliga saab luua modernset, jätkuvat ja vuugivaba pinda.

Materjali saab kasutada nii seintel kui ka põrandatel, nii kuivades kui ka märgades ruumides. Mikrotsement jätab välimuselt elava pinna.

Mikrotsement on Soomes ja Kesk-Euroopas kiiresti populaarsust koguv materjal, mille eeliseks on kõrge vastupidavus kuluvusele ja lihtne hooldus. Lisaks sellele on tegemist väga hästi tarduva materjaliga, mis sobib peaaegu igale aluspinnale.

Remonti vajavates vannitubades on võimalik mikrotsement paigaldada otse vanale keraamilisele plaadile, ilma vana aluspinda lammutamata. See omakorda säästab aega ja raha ning on tolmuvabam kui traditsiooniline vannitoa remont.

Toode on saadaval kolmes eri teralisuses ning 40 erinevas värvitoonis. Valmis pind hiljem lakitakse üle tagamaks pinna vastupidavuse ja niiskuskindluse.