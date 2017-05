Millal lõhkeb uus „mull“?

Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand kirjutab kinnisvarafirma blogis, et „mulli“ 2006-2007 tekkinud kujul me jätkuvast kinnisvara hinnakasvust hoolimata enne järgmist kriisi ei näe. 5–8 aasta pärast hakkame nägema reaalset tarbimisvajaduse kahanemist, mida tuleb ehitussektori elushoidmiseks kuidagi kompenseerima hakata. Järgmise kriisi põhjuseks saavad olema hoopis riigijuhtide majanduspoliitilised otsused, mitte tarbijate rumalus.

Ingvar Allekandi analüüsist nähtub, et elukondliku kinnisvara aktiivsus on praegu keskpärane. Keskmine korteritehingute maht Tallinnas olnud natukene üle 2000 tehingu kvartalis. Buumi tipu ajal oli see ca 4000 tehingut ning kriisi põhjas veidi alla 1000 tehingu. Viimase kahe kvartali tehingumaht on olnud ca 2500 piiril.

Buumi iseloomustasid omal ajal kõigi asjaosaliste poolt ülesköetud emotsioonid, kuid tänased tehingud on kaalutletud ja ettevalmistusperioodid pikad. Tallinna uusarenduse korterite nn „laojääk“ on sisuliselt alla 1 aasta, toob Ingvar Allekand illustreeriva näite.

„10 aasta THI kasv üle 31% tähendab, et tänane kinnisvara reaalhind on endiselt kolmandiku võrra odavam, kui ta oli buumi tipus. Seega on meil veel tükk maad minna, et reaalhinnas jõuda eelmise buumi tasemele ning sealt peaksime veelgi edasi liikuma, sest tsüklilisuse levinud mudeli kohaselt on iga järgnev tipp eelmisest kõrgem. Praegused SKT prognoosid lubavad meile lähiaastateks endiselt positiivseid numbreid, mis pakub kasvuootuseid ka kinnisvara hinnale,“ kirjutab ta.

Pikemalt loe Domus Kinnisvara veebilehelt.