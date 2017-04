Millal on mõistlik kasutada koduvahetuslaenu?

Sageli tekib vajadus osta uus elamine veel enne olemasoleva müümist. Näiteks selle jaoks, et viia rahulikult asjad uude korterisse või teha selles remonti. Selline võimalus on palju mugavam kui näiteks vahetus või kurnav topelt kolimine. Probleem seisneb aga selles, et sageli finantseeritakse uue kodu ostmist olemasoleva elamispinna müümise arvelt. Tekkinud probleemi aitabki lahendada koduvahetuslaen.

Koduvahetuslaen tuleb tavaliselt kõne alla siis, kui uus korter või maja soovitakse välja osta ajal, mil vana laenuga soetatud eluaseme müügiga alles tegeletakse, kirjutab Arco Vara kutseline maakler Daniel-Aleksander Chasan firma blogis. Koduvahetuslaen on üks võimalus uue elukoha soetamiseks, kuid sellisel juhul peab arvestama päris mitme olulise aspektiga.

Esiteks tuleb nii müüdav kui ka ostetav kodu laenu tagatiseks panna ning kõrgemaid laenumakseid tasuda. Tavapäraselt soovivad laenuandjad mõlema kinnisvara eksperthindamist ning vajalik on sõlmida laenuleping – need tegevused on aga seotud konkreetsete kulutustega.

Koduvahetuslaenu antakse tavapäraselt kuueks kuuks. Juhul kui on soetatud juba uus kodu, tuleb samaaegselt tasuda veel ka müüdava vara eluasemelaenu. Vajadusel tasub kaaluda eluaseme müügi ajal maksepuhkuse võtmist, kui laenuandja seda võimaldab.

Kodulaenu väljastamise tavapärane tingimus on, et vana kodu peab ära müüma kuue kuu jooksul. Samas võib krediidiasutus keelduda laenulepingu pikendamisest ning nõuda kogu laenu tagastamist.

Loe veel



Koduvahetuslaenu võtja peab tegutsema kiirelt

Probleemid koduvahetuslaenuga tekivad tavaliselt siis, kui ei õnnestu eelmist kodu vajaliku perioodi vältel realiseerida. Seetõttu on eriti oluline juba enne laenu võtmist suhelda aktiivselt pangatöötaja ja maakleriga, et välja selgitada müüdava vara võimalik turuhind ja see miinimumpiir, millega müük üldse päevakorda tuleks. Juhul kui juba selles faasis tekib kahtluseid, siis tasuks mõelda loobumisele.

Väga tähtis on müügiperioodil kiire ja õige tegutsemine, sest kui pakutava hinnaga huvilisi ei ole, siis kindlasti ei tohiks jääda ootama n.ö õiget aega, vaid tuleks tegutseda kohe. Vastasel juhul võib tekkida lumepalliefekt ja kokkuvõttes tekkida suured kohustused, mis osutuvad kallimaks kui õigel hetkel tehtud hinnaalandus, hoiatab Daniel-Aleksander Chasan.

Koduvahetuslaenu plussid ja miinused

+ Saab soetada soovitud kodu kohe.

+ Saab mugavalt plaanida aega, millal kolida vanast eluasemest uude.

- Suuremad kulud: kõrgem intress, laenulepingu sõlmimise tasu ja eksperthinnangute tasu.

- Vana eluaseme piiratud müügiaeg.