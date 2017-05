Millal valida trimmer, millal rohulõikur või võsalõikur?

Olgugi, et tööpõhimõte on nendel tööriistadel põhimõtteliselt sama, on siiski ka olulisi erinevusi. Mis vahe on siis murutrimmeril, rohulõikuril ja võsalõikuril? Lähemalt leiab selgitust Aiatehnikaekspertide veebilehelt.

Üldjuhul kehtib reegel, et kõige väiksemad, ühekäe sangaga, on trimmerid. Veidi suuremad, kolmiktera võimalusega on rohulõikurid ning võimsad, võsaketast lubavad masinad, võsalõikurid.

Trimmerid jagunevad veel omakorda kaheks, on elektrilised/akuga või bensiinimootoriga trimmerid. Bensiinimootorite töömahud siin üldiselt jäävad alla 28 ccm või 0,8 kW. Mõeldud on need ennekõike rohu trimmerdamiseks, mis ei ole väga pikk või tihe.

Vastavalt trimmeri olemusele on erinevad trimmipead kasutusel. Ühine tunnusmärk on tihti ka ühekäe sang, mida võsalõikuritel või rohulõikuritel üldiselt ei kohta.

Trimmerit ostes oleks tark valida selline, millel ülekandesüsteem on juba siduriga, neid on kergem käivitada ning kindlasti ka ohutumad – tühikäigupööretel ei käi trimmipea ringi. Kõige olulisem trimmipea kasutamisel on kasutada ka õiget kaitset, sest seal asetsev tera lõikab jõhvi alati sobiva pikkuse pealt maha ning on vähendatud trimmeri niigi väikese mootori ülekoormamine.

Võsalõikurit kasutatakse väga palju ka puude langetamiseks. Spetsiaalne saeketas võimaldab maha võtta isegi 15-20 cm läbimõõduga puid. (Muidugi pole tööriist mõeldud suurte puude langetamiseks.) Sellistel lõikuritel on üldiselt võimas mootor, nende ülekanded on ehitatud jämedamast materjalist ning nad taluvad tunduvalt suuremat töökoormust võrreldes trimmerite või rohulõikuritega.

Võsalõikurile saab enamasti külge ühendada ka trimmipea või rohutera, siin peab muidugi jälgima ka reduktori nurka, osad võsalõikurid on spetsiaalselt tehtud lühema varre ning teistsuguse nurga all oleva reduktoriga, mis teeb saeketta kasutamise efektiivsemaks, kuid trimmerdamisel saab pigem segavaks teguriks.

Kui soovite trimmerdada aiaääri ning terrassiserva, siis sobib väga hästi väike bensiinimootoriga või akuga trimmer, mis ühe laadimisega peab vastu 15-20 minutit - see aeg on piisav, et väiksemale murulapile ring peale teha.

Kui omate heinamaad või sissesõiduteed, mille äärde tihti „heinamaa“ kasvab, võiksite vaadata rohulõikuri poole, kus trimmeri jõhviga hätta jääb, saate kasutada heinatera.

Rohulõikuri eeliseks on ka U-kujuline käepide ning traksid, mis aitavad lõikuri raskust ühtlustada ja võimaldab pikemat tööpäeva teha.

Kui heinamaaservas on ka lepavõsa või väiksem metsatukk, mis vajab vahel noore kasvava võsa/puidu harvendamist, võiksite vaadata võsalõikuri poole. Kui soovite 3 in1 seadet, siis veenduge, et reduktori nurk oleks sobilik kõigi kolme töö tegemiseks. Traksid ja U-kujuline käepide on ka siin oluline nüanss.

Rohulõikuriga võrreldes on võsalõikurid tunduvalt raskemad, seetõttu soovitan mõelda, kas suurema massi ja võimsusega masin on olulisem, kui kergem kaal ja manööverdatavus.

Infoallikas: Aiatehnikaeksperdid