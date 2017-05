Millal võiks kasutada aurupuhastit? Veeaur tabab plekki suurel kiirusel

Auruga puhastamine on tõhusam, ohutum ja mugavam alternatiiv lapiga nühkimisele. Auruga puhastamise tehnoloogia ei maksa tervet varandust ning pisikese, kuid tubli aurupuhasti saab kätte vähem kui 100 euroga.

Üldjuhul on enamik inimesi aurupuhastitest kuulnud. Paljud meist ei ole aga nende masinate tööpõhimõttesse ja võimalustesse süvenenud, ega teagi, mida see aurupuhasti endast tegelikult kujutab.

Tänapäeval puhastavad enamik inimesi oma kodusid järgnevalt: pindadele pritsitakse mõnda üldpuhastusvahendit, lastakse sellel pinnapealne mustus ära lagundada ning pühitakse pesuvahend seejärel koos mustusega ära. Kusjuures kogu peale pritsitud puhastusvahendit üldiselt ära pesta ei õnnestu ning väike osa sellest jääb ikka puhastatud pinnale.

Kuidas aurupuhasti töötab?

Enamjaolt oma välimuselt tavalisi tolmuimejaid meenutavad aurupuhastid töötavad vett kiiresti boileris kuumutades ja saadud auru päästikuvajutusega seadme otsikust välja pritsides.

Kuna auru ruumala on ligikaudu 1600-1700 korda veest suurem, väljub see otsikust suure, tihti üle 3 bar surve all ning on väga kuum. Sellist kõrge surve all olevat kuuma auru nimetatakse ka kuivaks auruks.

Miks on auruga puhastamine tihtipeale efektiivsem? Kuumus on esimene faktor, mis auruga puhastamise tavalisest lapiga nühkimisest lahku lööb. Kõrge temperatuur nõrgestab mustusemolekulide omavahelisi sidemeid, tehes sellega pinna sisse imbunud pleki kättesaamise lihtsamaks.

Teiseks oluliseks faktoriks on niiskus. Aurujuga tulistatakse otse pleki peale ning viimane lahustatakse vee sisse ära - seeläbi sai kõrge mustusekontsentratsiooniga plekist väiksema mustusekontsentratsiooniga must vesi. Seda on aga kordades lihtsam ära pühkida, kui üritada tervet plekki korraga pinnalt üles tõsta.

Kolmandaks faktoriks on surve. Kuna veeaur tabab plekki suurel kiirusel, lõikavad veemolekulid mustusest läbi ja tõstavad selle tagasi põrgates pinnalt üles.

Milliseid eelised annab auruga puhastamine?

1. Kõikide materjalide pinnad on poorsed. Tavalise puhastusaine + lapp kombinatsiooniga on mustust pooridest võimatu kätte saada, kuid kõrge surve all olev kuum veeaur teeb seda hõlpsalt, puhastades sellega pinda põhjalikumalt.

2. Auruga puhastamine on keemiavaba ja tervisele ohutu.

3. Aurupuhastid tapavad 99% kõikidest mikroorganismidest, seega leiavad oma lõpu kõik allergeenid, viirused, hallitus, tolmulestad ja bakterid.

4. Veeaur, erinevalt puhastusvahenditest, ei tekita meis allergilisi reaktsioone (on ka üksikuid erandeid).

Mida saab ja mida ei saa auruga puhastada?

Auruga saab küll väga paljud pinnad laitmatult puhtaks teha, kuid päris igaks situatsiooniks see sobilik siiski ei ole.

Mida puhastada?

• Pehmet mööblit, madratseid, kardinad, vaipu

• Põrandaid, plaate, keraamikat ja metalli

• Peegleid ja klaase

• Köögitehnikat, sh. pliite, kraanikausse, kraane, tööpindu

• Erinevaid võresid ja filtreid, autode interjööre, laste mänguasju jpm...

Mida ei tohi puhastada?

• Paberist ja papist esemeid

• Delikaatseid tekstiile nagu näiteks siid

• Tapeeti ja muid veepõhise liimiga kinnituvaid esemeid.

• Vettkartvaid pindasid (näiteks laminaat ja puitparkett)