Milline betoonisegu objektile tellida? Loe lisaks, mida tähele panna suviste ja talviste betoonitööde juures

Sageli tekib ehitus- või renoveerimistööde tegijal küsimus, millist betooni on tarvis oma objektile tellida. Kaugeltki pole see nii lihtne, et tellin lihtsalt betooni. „Lihtsalt betooni“ pole olemas. On elamuehituses kasutatavad betoonid, eribetoonid, insenertehnilised betoonid, muudetud tardumisajaga betoonid, põrandabetoon jne.

Lauri Labe ASist Betoonimeister ütleb, et kõige üldisemalt jagunevad betoonid survetugevusklassidesse ning siis omakorda keskkonnaklassidesse. Survetugevuse nõue tuleneb konkreetsest valatavast detailist - kas tegu on põrandaga, vahelaega kandetala, -postiga jne. Keskkonnaklassi tingib kasutuskoht - kas betooni kasutatakse kuivas, märjas, mereveega kokkupuutes, kloriididega kokkupuude jne.

„Eramaja ehitajal peaks olema konkreetne betoonisegu välja toodud projektis, vähemasti nii oleks korrektne. Tõsi, praktiliselt iga päev pöördub meie poole inimesi, kel on betooni järgi vajadus, kuid mida täpselt vaja on, ei teata isegi. Eks siis ühiselt kaasa mõeldes proovimegi leida parima lahenduse. Ei ole üheselt kindlat betoonisegu vundamendi ehituseks või garaaži valamiseks. Küll on meil erinevad betoonisegude retseptid, näiteks põrandate valamisel on oht mõrade tekkeks, seal on mõistlik kasutada madala V/T teguriga betooni, samas seinte valul ei ole see enam niivõrd oluline. Saatekirjal on samas need segud justkui identsed: survetugevuse klass ja keskkonnaklass,“ seletab Lauri Labe.

Paigaldusmeetoditest ja raketistest sõltuvalt valitakse sobiva töödeldavusega betoonisegu - selline, mida on mugav ja kiire paigaldada. Näites kallete valamiseks ei sobi väga voolav ja töödeldav segu, samas põrandate ja lagede jaoks on see jällegi väga hea.

„Betoonisegusid saab valmistada väga erinevate retseptidega, ühiselt tuleb leida sobivaim variant, kui tellija ei tea, mida tal täpselt vaja tellida on,“ ütleb Lauri Labe.