Millised puuliigid sobivad kõige paremini välistöödeks?

Selge on see, et ükski puu ei ole täielikult kaitstud mädanikust või putukate poolt põhjustatud kahjustuste eest. Siiski sobivad mõned puuliigid välistöödeks paremini, kirjutab Puumarket. Tänu puusäsis esinevale looduslikule kaitsele ei ole enamik alljärgnevatest puuliikidest kahjuritele just meeltmööda. Igal puuliigil on muidugi oma eelised ning puudused.

Ameerika traditsioonilised puuliigid



Kolm kõige levinumat ja sobilikumat valikut puidu välitöödes kasutamiseks on punane seeder, sekvoia ja küpress. Sekvoiat ja punast seedrit kasutatakse laialdaselt just USA lääneosas ning küpressi peamiselt lõuna- ja kagupoolsetes osariikides.

* Seeder ja sekvoia

Punast seedrit ja sekvoiat iseloomustab eelkõige sirgekiulisus. Nende näol on tegemist on kõdunemiskindla ning stabiilse puiduga. Mõlemad seevastu eritavad tanniine (parkaine) ning seetõttu muudavad kinnitusvahendite kasutamise ja värvimise keerukamaks, sest jätavad sageli puidule plekid, mis võivad ka värvikihi alt paistma jääda. Seetõttu tuleb nende puuliikide puhul suurt rõhku panna puidu korralikule ettevalmistamisele enne selle töötlemist.

* Küpress

Kolmas laialdaselt kasutatav puit, küpress, kasvab harilikult soisel pinnasel ning tema maltspuit on peaaegu valge, samas kui lülipuidu värv varieerub heledast kollakaspruunist kuni punakaspruuni ja tumepruunini. Sisemaal kasvav küpress on harilikult heleda lülipuiduga.

Töödeldud puit on eelistatuim valik

*Survetöödeldud mänd

2004. aasta alguses vahetati välja seni pikalt kasutusel olnud puidutöötlusviis – immutamine CCA (vask, kroom ja arseen oksiididena) lahustega. See asendati enamasti ACQ (vask + kvaternaarsed ammooniumisoolad) immutusega. Hoolimata ACQ immutuse puudustest, peab sääraselt töödeldud puit siiski hästi vastu. See võib küll praguneda, kaarduda või kokku tõmbuda, ent ei mädane ning pole atraktiivne kahjuritele.

* Valge mänd

Valge mänd, mida kasutatakse ka viskivaatide tegemiseks, erineb tavalisest männist selle poolest, et on vähem poorne. Ülitugev valge mänd on sirgekiuline ning kõdunemiskindel puit, mistõttu sobib ta välitöödeks hästi.

Imporditud tihked lehtpuud

* Brasiilia pähklipuu

Brasiilia pähklipuud imporditakse Kesk- ja Lõuna-Ameerikast. See puit on nii tihe, et püsib vaevu veepinnal. Ta on tugev ja stabiilne ning püsib töötlemata ligi 40 aastat. Miinuseks on kallis hind ning vähene kättesaadavus.

Tiikpuu sobib väiksemateks välitööprojektideks. Shutterstock

* Tiikpuu

Tiikpuu on saadaval väikestes kogustes ning küllaltki kalli hinnaga. See puit on eelkõige sobiv paatide ehitamiseks ning sobib suurepäraselt ka väiksemateks välitööprojektideks, kus ehitatava asja otstarbele lisaks mängib suurt rolli ka selle väljanägemine.

* Mahagon

Mahagon sobib väga hästi projektipõhisteks ehitustöödeks. Seda puitu on hea erinevatel viisidel töödelda, sest lõpptulemus on üldjuhul alati hea. Miinuseks selle puidu puhul on aga kallis hind.

Infoallikas: Puumarket