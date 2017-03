Miniekskavaatorist on abi suures majapidamises

Suuremas majapidamises ainult labidaga enam hakkama ei saa. Miniekskavaatoriga saab sama töö ära teha palju kiiremini ja samas pääseb enamikele kohtadele ligi. Selle masinaga töötamise õpib päris kiiresti ära.

Tänapäeval on labidast tõhusamaid tööriistu. Üks selline on kahtlemata miniekskavaator. Selles masinas on nutikalt ühendatud hea manööverdusvõime, väike erisurve maapinnale, tillukesed gabariidid ning tõhus kaevamissügavus (olenevalt mudelist kuni 4 m).

Miniekskavaatori oluline eelis on ka selle universaalsus. Kui tahad näiteks maakodus vanu varemeid lammutada, kinnitad masinale lihtsalt hüdrovasara ja töö võib alata. Sama tõhus on kopa või sahaga miniekskavaator pinnase planeerimisel ja haljastustöödel, näiteks murualuse pinna ettevalmistamisel.

Ehituse ajal saab sama masinaga edukalt killustikku paigaldada ja rajatise alust planeerida. Krundile vajalike torustike ja kaablite jaoks kaevab miniekskavaator imelihtsalt sobiva kraavi, samuti on sellest palju abi mitmesugustel laadimistöödel.

Väiksus annab eelise

Miniekskavaator on võrreldes suure ekskavaatoriga äärmiselt kerge (olenevalt mudelist 1–8 tonni). Tänu sellele ei tekita see krundile kahjustusi, mis paraku raske masina sõitmisega kaasnevad. Teed ja muru jäävad terveks ning roosipõõsad näevad ka homset päeva.

Teiseks on miniekskavaator mõõtmetelt väike, tänu millele mahub see peaaegu igasse kohta, kuhu suure masinaga ligi ei pääse. Näiteks võib selle ekskavaatoriga lammutamiseks minna kasvõi majja sisse.

Masina tööplatvorm suudab teha täispöördeid ehk liikuda ümber oma telje. See võimaldab pöörates tööd teha ka seal, kus suur ekskavaator mahuks vaid paigal seisma. Kui koht pööramist siiski ei võimalda, töötab miniekskavaator edukalt ka paigal oleva korpusega.

Väikekopaga tegutsemise õpib paari päevaga.

Miniekskavaatori kütusekulu on mõistlik ja oleneb töö iseloomust: vaiksel planeerimisel on see üks ning tõhusal kaevamisel pisut teine. Igal juhul on väikemasina kütusekulu mitu korda tagasihoidlikum kui suure masinaga töötades. Kui majapidamises on miniekskavaator, kaob enamasti vajadus ka suure kopa kuluka rentimise järele.

Loe veel

Varustus igaks otstarbeks

Eri töödeks sobivad masina eri mudelid. Näiteks lühikese tagaületusega mudelil ei ulatu tagaosa liiga pikalt välja. Tänu sellele ei pea muretsema, et masin tööhoos kuhugi vastu läheb.

Miniekskavaatorile kinnitatavate kaevekoppade valik on lai ja pakub lahendusi eri töödeks. Seejuures on koppa lihtne vahetada. Lammutamistöö tarbeks saab kopa hüdrovasaraga asendada. Igal miniekskavaatoril on põhivarustuses ka sahk, millega võib tasandada maad ja täita kaevatud kraavi.

Miniekskavaatorit on lihtne transportida: selle saab tavalise autotreileriga viia linnakodust maakoju ja sõbra juurest ämma aeda. Just nii, nagu parajasti vaja on.

Kui õigesti hooldada, teenib selline miniekskavaator omanikku aastakümneid.