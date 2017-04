Mis on akna valikul oluline – kambrite arv, profiili pakus või moodsad lahendused?

Kui oluline on akna valikul kambrite arv – kas 6-kambriline profiil on parem kui 5-kambriline? Mis on kõige olulisemad kriteeriumid akna valikul?

AS Plasto projektijuht Teet Vaask ütleb, et ostja vaatevinklist ei oma kambrite arv suurt tähtsust. Oluline on siiski akna kui terviku soojusjuhtivus (U-arv, tormikindlus, veepidavus, õhu läbilaskvuse klass. Nimetatud väärtusi on ka kõik tootjad vastavalt CE-märgistusele kohustatud deklareerima iga toote kohta eraldi.

Kambritest tähtsam on profiili paksus ja tihendite arv – siinkohal kehtib reegel „mida rohkem seda uhkem“. Parema kvaliteediga profiilide paksused on vahemikus 70-85 mm.

Teet Vaask toob välja 3 olulist punkti, millest akna valikul lähtuda:

1. Tootja või kauba müüja. Aken soetatakse ju aastateks ning tuleks jälgida, kus on aknad toodetud ja kelle käest ostetakse. Pikast garantiiajast pole kasu, kui seda teenindavat ettevõtet enam ei ole.

2. Tootja tehnoloogiline baas ja kogemus. Tänapäevased aknad-uksed on üha suuremad ja raskemad, nende tootmine peab toimuma vastavalt tehnoloogiale ja olema rangelt kontrollitud.

3. Kaasaegsed lahendused ja pakutav valik. Tavalist n.ö köögiakent oskab teha igaüks, kuid kas sellest piisab? Avatäidete funktsionaalsust ja kasutusmugavust tõstavad erinevad suluselahendused, peidetud hinged, lükandsüsteemid, voldikuksed, skandinaavia tüüpi aknad jne.