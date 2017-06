Mis on seinte taga? Seinaskänner aitab leida torud ja juhtmed

Üsna sageli leiame end olukorrast, kui on tarvis seina puurida auku, kuid täpselt ei tea, kus asuvad torud või juhtmed. Siinpuhul tulevad appi seinaskännerid, mis piltlikult öeldes näevad läbi seinte. Nii head need tööriistad muidugi ka pole, et naabreid vaadata, kuid mingi info need siiski meile otsuste tegemiseks annavad.

Toomas Rähmonen Termopilt OÜst nendib, et seadmed annavad veidi lisainformatsiooni, mis meid seina sisse peidetuna ootab, kuid 100% neid usaldada ikka ei maksaks. Kui seina sees olevad torud (või ka kaablid) on soojad, siis aitab termokaamera neid üles leida, kuid kui temperatuuri erinevus puudub, siis kaamera neid hästi ei tuvasta. Termokaamera käsitleb detailselt pisimaid temperatuurimuutusi materjali pinnal, kuid otsustamise jaoks vajaliku pildi kokkusaamiseks järeldused teeb ikkagi operaator ehk siis kaamera kasutaja.

„Seinaskänner uurib materjalide homogeensust ja teeb järeldused selle põhjal, aga lõppotsuse peab ikkagi langetama inimene. Mõlemal juhul tuleb lisaks masinate mõõdetule kaasata ka muud taustainformatsiooni nagu näiteks igasugused teostusjoonised, paigaldusaegsed fotod jms. Ainult nii saab tulemuse, mida julgeb juba natuke rohkem usaldada enne puurmasina käivitamist,“ räägib Toomas Rähmonen.



Profiskänner Tootja



Profitööriista ja kodukasutaja skännerite erinevus on väga suur

Taavi Oruväli Tööriistamaailmast ütleb, et skännerid töötavad igasuguse seinamaterjali puhul, näeb nii puidust kui ka kipsist seina taha. Olulisem on see, mida otsitakse. Maksimaalne skanneerimise sügavus jääb vahemikku 30-150 mm. Sügavus sõltub materjalist.

Paremad seinaskännerid eristavad plastikust torud, musta metalli, roostevaba metalli, pinge all kaablid, puidust alusstruktuure.

Suur vahe ongi tavakasutajatele mõeldud skännerite ja profitööriistade puhul. Kallimad aparaadid suudavad tuvastada rohkem materjale ning suuremas ulatuses. Koduseeria skänner maksab umbes 50 eurot, profitööriist aga ligi 900 eurot.

Levima on hakanud ka mobiiltelefoni külge kinnitatavad termokaamera lahendused, kuid Toomas Rähmonen neid tõsise tööriistana kasutada ei soovita. Tegemist on suhteliselt kehva eristusvõimega lahendusega, kuid müügiobjektina on see muidugi efektne.

„Päriselt läbi seina näha aitavad seadmed on rohkem ikka ulmevaldkonda kuuluvad, seega oma privaatsuse pärast naabrid eriti pelgama ei pea,“ ütleb Toomas Rähmonen.

„Eks igasugu asju ole turule tehtud, aga pigem oleksin pessimistlik selliste lahenduste suhtes. Väga heal juhul teevad nad ära odavama klassi masinate töö,“ lisab ka Taavi Oruväli mobiililahenduste teema peale.