Mõne aastaga on akud kaks korda võimsamaks muutunud. Akust sõltub tööriista kasutusvõimalus ja mugavus

Käsitööriistade akude areng on viimastel aastatel eriti kiire hoo sisse saanud. Praeguseks on jõutud sedavõrd hea mahtuvusega toiteallikateni, et akutoitel saavad töötada ka palju võimsust nõudvad tööriistad.

Liitiumioon tehnoloogia on kaasa toonud tõelise läbimurde akutööriistade seas: rohkem võimsust, väiksem kaal ja akude pikem eluiga.

Kui veel kümme aastat tagasi ei võtnud akutööriistu keegi profitööde tegemisel tõsiselt ja kui alles kolm aastat tagasi oli akude mahtuvuse laeks 3 Ah, siis praeguseks on see kerkinud 5,2 ampertunnini.

See võimaldab juba arvestatavat jõudlust ka intensiivse töö korral. Samuti saab selliste akudega käitada suure vooluhulga tarbijaid, näiteks nurklihvijaid. Nii saab uue 5,2 Ah akuga varustatud nurklihvijaga ühe laadimisega peaaegu 15 minutit järjest töötada.

Aku voolumahtuvust on võimalik suurendada selle arvelt, kui kalleid ja kvaliteetseid detaile tootja raatsib sinna sisse panna, samas kui liitiumakude tööpõhimõte on aastaid muutumatuna püsinud.

Akuelementide materjalide osas pole niipea mingit läbimurdvat revolutsiooni oodata, praeguste liitiumakude tehnoloogia täiustamine seisneb aku elementide kvaliteedi täiustamises – aku mõõtmed ei muutu, muutub mahtuvus.

Kuna akust sõltub otseselt kogu akutööriista võimekus, on aku hinnal kogu komplekti maksumusega võrreldes oluline osa. Näiteks poes keskeltläbi 500 eurot maksva akutrelli puhul on komplekti kuuluvad kaks akut väärt ligikaudu poole sellest hinnast.

Pidev kiirlaadimine pole hea aku tervisele

Aku vastupidavus on otseselt seotud selle laadimisega. Igal akul on kindel laadimiste arv. Liitiumakudel võiks see olla vähemalt 1500 laadimist. Ka laadimise kiirus (laadimiseks kasutatav voolutugevus) on oluline ja kuigi kiirlaadimist kasutatakse üsna laialdaselt, ei ole soovitav seda siiski pidevalt teha, sest mida kiiremini akut laadida, seda rohkem see üle kuumeneb. See ei mõju aga akuelementidele hästi. Pikem laadimine madalama voolutugevusega võib aku eluiga kuni kaks korda pikendada.

Liitiumakudega saab tõrgeteta töötada täisvõimsusel nii 20-kraadises pakases kui ka 50-kraadises leitsakus, aku isetühjenemine on vaid paar protsenti kuus ja aku on laadimise ajal hästi ventileeritud. Näiteks on välja töötatud õhkjahutussüsteem, mis tagab akule eriti pika ekspluatatsiooniaja. Kusjuures iga akuelement on kaitstud põrutuskaitsmega ja ülekuumenemise eest hoiab termosensor.

Aku tüüp ja mahutavus

Põhimõtteliselt eristatakse akudes kolme elementi: nikkelmetall-hüdriid, nikkel-kaadmium ja liitiumioon. Viimane on tänu suurele mahutavusele kvaliteettööriistade seas standardiks saanud. Teised materjalid hakkavad tasapisi ajalukku vajuma.

Mõnekümne kruvi puitu keeramisega või paari augu tegemisega saab hakkama ka vana hea nikkelaku, kuid tõsisemat tööd tehes kulutab iga natukese aja tagant akude pidev laadimine ja vahetamine rohkem aega ja närve.

Aku puhul on oluline vaadata sellist näitajat nagu ampertunnid. Viimane näitab, kui palju voolu akusse sisse mahub. Mida suurem on ampertundide number, seda kauem tuleb akut laadida, ja seda rohkem sinna voolu sisse mahub ning seda kauem see ühe laenguga kestab.

Tänapäeval leiab tööriistade akusid väga laias valikus, alustades 1,2 Ah kuni 5,2 Ah välja. Suurem mahutavus tähendab mõnikord aga füüsiliselt kogukamat, ning raskemat akut (eeldades, et võrdluses olevad akud on sama pinge- ja tüübiga). Alla 2 Ah akud võivad aga paljudele kodukasutajatele liiga väikeseks jääda, sest tööaeg on lihtsalt nii lühike, et kogu akutrelli mõte kaob ära. Suurimad, üle 5 Ah akud on kodukasutajale enamjaolt jällegi liiga suured, ning tihtipeale ei kasutata seda täies mahus ära.

Professionaalile tähendavad aga suurema mahutavusega akud näiteks ühe kuu lõikes üsnagi kopsakat ajavõitu. Eriti, kui objektil puudub vool, ning akusid tuleb laadimas käia tööpaigast eemal.

Üks kaasaegne liitiumioonaku sobib pajude teiste akutööriistadega. Ehk kui kodus on olemas üks korralik akutööriist, võib juurde osta näiteks hekikäärid, trimmerid vms. Saab kõik tööd ühe akuga ära tehtud ja pole vaja koju mitmeid laadijaid soetada.

Vanade akude mäluefekt

Vanadel akutüüpidel on suur iseeneslik tühjenemine ehk seistes keemilised protsessid peatuvad ja akud tühjenevad kiiresti. Kui tööriist ei saa piisavat koormust ja kasutust, on unne vajunud akut hiljem väga raske üles äratada.

Liitium-ioonakudel on aga väga madal iseeneslik tühjenemine. Liitium on kõige väiksema tihedusega metall.

Mäluefekt on probleem, mis esineb nikkel-kaadmium akudel ja selle tõttu mahutavad nad aja jooksul ühe vähem energiat, olenevalt kasutusest. Näiteks kui ni-cad akut laetakse ilma seda täiesti tühjaks laadimata, siis aku „mäletab”, et tal on väiksem mahutavus kui tootja poolt määratud.

See tähendab, et ni-cad aku kaotab oma efektiivsust iga laadimise järgi. Vanemat tüüpi akul peab energia täiesti lõpuni ära kasutama ja siis lõpuni täis laadima. Liitiumakud saab panna laadijasse olenemata nende hetke täituvuse tasemest.

Vaenlane kuumus

Kuumus on akude vaenlane – seega on väga oluline soojuse juhtimine akus. Mida kuumemaks aku läheb seda vähem ta kestab. Et igal elemendil akus oleks võimalik jahtuda, siis peab olema see disainitud nii, et õhuvool aku ümber oleks maksimaalne. Mõned tootjad on teinud oma liitiumioon akud sedasi, et neid hoitakse laadimise ajal jahedana. Aku disain võimaldab iga elementi hoida optimaalselt temperatuuril, mis pikendab aku eluiga. Laadija sees on ventilaator, mis akuelemente jahutab. Kui ventilaator puuduks, ei saaks ka kiirlaadimist teha Laadimiseks kulub vaid 22 minutit 3 Ah aku puhul. Muide, selle kiirlaadimisega tuleb ka olla ettevaatlik - laadimisvool on liiga tugev ja see pikapeale siiski kulutab akut.