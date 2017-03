Monier avas Kiiul Eesti ainsa katusekivitehase

Eesti suurim kivikatuste müüja Monier avas Tallinna lähistel Kiiul Eesti ainsa katusekivitehase, mille toodangust umbes pool eksporditakse välisturgudele.

Monier Eesti müügi- ja turundusjuhi Marko Tammesti andmetel on tehase tootmismahuks ühes vahetuses töötades 5 miljonit katusekivi aastas, millest umbes 50% eksporditakse Lätti ja Leetu. “Eesti kliendile tähendab kodumaine tootmine seda, et Monieri katusekivide hind muutub soodsamaks,” lausus Tammest. “Kui katusekivitehas loob perspektiivis Kiiusse juurde 6 töökohta, siis samas hoonekompleksis tegutsev Monieri lisatarvikute tehas on juba praegu oma 25 töötajaga üks olulisemaid tööandjaid piirkonnas.”

Monieri tootmisjuhi Erkki Tiro sõnul hakatakse Eesti ainsas katusekivitehases Kiiul tootma klassikalise välimusega lainelist betoonist katusekivi. “Toodetavad kivimudelid Est-Stein Elegant Plus ja Est-Stein Protector on läbinud katsetused Rootsi, Saksamaa ning Inglismaa karmides tehnikalaborites, lisaks testime iga valmivat partiid oma laboris Kiiu tehases,” rääkis Tiro. “Olenevalt turu nõudlusest oleme tulevikus Kiiul valmis tootma ka moodsamaid siledaid katusekive ning kergbetoonist uuenduslikku kivi. Viimane on erilise retseptiga betoonist katusekivi, mis kaalub täpselt sama palju kui eterniit, ent sellel on sama pikk eluiga kui klassikalistel katusekividel.”

Tootmine on tagasi Eestis

Lainelised betoonist katusekivid on teiste seas rahvusooperi Estonia, Eesti Teaduste Akadeemia, Inglise Kolledži, Eesti Panga ning paljude mõisate ja Tallinna vanalinna majade katustel. Samas on seda kasutatud ka uusehitistes üle Eesti, näiteks suurel osal Tiskre elamurajooni katustel.

Kiiul toodeti katusekive ka aastatel 1990-2013, kui valmis umbes 70 miljonit kivi. Vahepeal koliti aga tootmine Soome.

“Kivitootmise taasalustamine Kiiul kannab olulist rolli kogu Monier grupi ja eriti lähipiirkonna kasvustrateegias,” selgitas Marko Tammest. “Soovime jõulisemalt võidelda müütidega nagu oleks kivikatused kaalult rasked, hinnalt kallid ning keerulised paigaldada. Kivid moodustavad katusele mõjuvast koormusest vaid 10-20% ning kui katus ei pea kivide kaalule vastu, siis ei kanna ta kaugeltki välja lume ja tuule koormust. Hinnalt on katusekivid võrreldavad kvaliteetse metallprofiiliga ning nende paigaldamine ei nõua mingeid erioskusi ega –tööriistu, kuid see-eest peab kivikatus vastu 100 aastat ja kauemgi.”

Kiiul tegutseb alates 1992. aastast ka Monieri katuse lisatarvikute tehas, mis toodab kivide kinnitusklambreid, lumetõkkeid, käigusildu, redeleid ja muud vajalikku erinevat tüüpi kivikatustele. Lisatarvikute tehas ekspordib 95% oma toodangust, eksporditurgude seas on lisaks Baltikumile ja Põhjamaadele näiteks Saksamaa, Lõuna-Aafrika ja Malaisia.