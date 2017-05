Mürasummutavad aknad. Naudi vaikust kasvõi maantee ääres

Viimasel ajal on rohkem hakatud tähelepanu pöörama sellele, et aknad oleksid lisaks sobivale disainile ja soojapidavusele võimalikult helikindlad ning aitaksid hoida meist eemal maantee-, tänava-, lennuki- ja raudteemüra, kirjutab värske TM Kodu ja Ehitus.

Helikindlate akendega saab viia müra mõju minimaalseks ning samas on võimalik anda akendele korraga erinevaid tehnilisi omadusi: energiasääst, päikesekaitse, turvalisus, mürasummutus, isepuhastumine.

Eesti vanim puitakende tööstuslik tootja Lasita Aken AS on puit- ja puitalumiiniumaknaid tootnud 27 aastat. Selle aja jooksul on akendele esitatavad nõuded väga palju muutunud. Tänu tehnoloogia arendamisele ja uute aknatüüpide väljatöötamisele saadakse kõik eelpoolnimetatud nõuded täita – aknad võivad olla üheaegselt soojapidavad, turvalised kindlustada päikese- ja mürakaitse ning olla ka disainielemendiks.

Mürasummutavaid üheraamseid aknaid on Lasita Aken valmistanud ja paigaldanud kaks aastat. "Mürasummutavates akendes kasutame kolmekordseid klaaspakette, kus välimised klaasid koosnevad kahest klaasist, mis on lamineeritud õhukese akustilise kilega Silence. Nimetatud kile pakub ka täiendavat kaitset UV-kiirte toime eest. Mürasummutuvuse hindamiseks kasutatakse kaalutud mürasummutusindeksit RW, mõõtühikuks dB. Sarnase klaaspaketi mürasummutusindeksiks on võimalik saavutada 44 dB, milles on arvesse võetud ka tänava ja muud müra arvesse võttev korrektuuriindeks RW+ Ctr. Müra summutamisel on tähtis asjaolu, et konstruktsioon on täpselt nii summutav, kui hästi või halvasti summutab seda konstruktsiooni kõige nõrgem lüli, ehk antud juhul akna konstruktsioon, paigalduse tehniline lahendus ja paigalduse kvaliteet," räägib ettevõtte juht Egon Mats.

Mats lisab, et nende mürasummutavate akende näitaja RW + Ctr on 42 dB, milles on arvesse võetud tänava ja muu võimaliku müra korrektuuriindeks. Aknatüübiks on IV 98, kus lengi ja raami puitosade paksuseks on 98 mm, mis tagab hea mürasummutuvuse kogu akna konstruktsioonile ja vastava tugevuse, sest suuremate mitmeosaliste akende kaal võib ulatuda kuni 500 kg.

Selleks, et kindlustada ka paigaldatud akna mürapidavus, tuleks paigaldusel kasutada isepaisuvaid paigaldustiheneid, vastavat paigaldusvahtu ning kileteipe nii sees- kui väljaspool, mis kokkuvõttes tagavad paigaldussõlme mürapidavuse. Vastava akna hind on mõnevõrra kallim aknast, mille mürapidavus on madalam, aga saavutatud efekt piirkondades, kus on palju häirivat müra kaalub selle kindlasti üles.



Mida paksem klaas, seda helikindlam katuseaken

Velux Eesti OÜ müügidirektor Toomas Aavisto kinnitab, et katuseakna helikindluse põhiliseks teguriks on aknaklaas (aknaklaas võib olla 2-, 3- või 5-kordne). Mida paksem klaas, seda helikindlam katuseaken. Helikindluse juures on tähtis ka akende raami ja lengi vaheline tihend (või tihendid), kuid põhiliseks teguriks on siiski aknaklaas.

Uuematest lahendustest tõstab ta lisaks esile, et Velux katuseaknaid on võimalik juhtida ka juhtpuldiga ning et Veluxil on olemas elektrilised katuseaknad ja solar ehk päikese-/valgusenergial juhitavad katuseaknad. Arvisto sõnul on paljudes projektides kirjas akende helipidavuse määr või erinõue helipidavusele. Velux katuseakende helipidavus on standard klaaspakettidel vahemikus Rw= 29–45 dB. "Juhul kui on vaja veel paremat helipidavust kui 45 dB, siis saab tellida selleks eri klaaspaketi," lisab ta.

Pikemalt saad lugeda mai ajakirjast.

Allikas: TM Kodu ja Ehitus (mai), Kristel Üksvärav