Muruniiduk pole mõeldud heinateoks

Muruhooaeg on algamas ja paljud aiaomanikud uut niitvat abimeest soetamas. Muruniiduki valik sõltub peaasjalikult aia suurusest, aga ka omaniku ootustest ja rahakotist. Jätkuvalt kehtib kuldreegel, et üle 2000 ruutmeetri suurusesse aeda sobib murutraktor, väiksemasse muruniiduk või robot.

Muruniiduki või robotniidukiga kõrget heina niitma minna pole mõtet. Lisaks niitjale on enamasti aias vaja trimmerit, millega saab puhtaks peenarde servad, aia ääred ning puude ja põõsaste ümbruse.

Kui räägime klassikalistest käsiniidukitest, siis aiaomanikul on kolm valikut – bensiinimootoriga, elektriline ja akuga.

Elektriline niiduk sobib ainult väikesesse aeda, näiteks ridaelamu aia niitmiseks on see tööriist igati kohane. Elektriniiduk on soodne, seda on lihtne käivitada ja ka kõrvalboksis elava naabri kõrva trummikile jääb terveks. Paraku on elektriniidukil pikk juhe, mis teeb niitmistöö ebamugavamaks ja pikendada juhet märkimisväärselt ei tohi – see võib tekitada pinge kõikumise, mis teeb mootorile liiga.

Akuniiduk on põhimõtteliselt elektrilise niiduki mugavam edasiarendus, sest sellel puudub juhe. Ostes tasub kindlasti vaadata aku võimsust ja vastupidavust, enamasti on needki mõeldud vaid väikestesse aedadesse.

Kui niidetava muru pind on 500-2000 ruutmeetrit, võiks soetada bensiiniga töötava masina, millel jagub võrreldes elektriseadmetega rohkem võimsust ja vastupidavust. Samas on selge, et bensiinimootoriga niiduk on kõrgema hinnaga ning tekitab nii müra kui vibratsiooni.

Kuhu muru kaob?

Mootori tüübi kõrval jagunevad muruniidukid ka selle järgi, mida masin niidetud muruga peale hakkab. Siingi on kolm valikut – multši tootvad ehk muru peenestavad, kogujaga ning külgväljaviskega masinad. Viimased on kõige soodsamad, aga ka tüütumad, sest muru tuleb pärast kokku riisuda. Samas sobib selline niiduk näiteks suvilasse, kus niidetakse harvem, sest väljaviskega masin saab hakkama ka kõrgeks kasvanud muruvaibaga. Ka kogujaga niiduk on pigem soodne, aga sobib neile, kes saavad hiljem niidetud muru kompostikasti panna.

Väljaviskega ja koguvatest niidukitest kallimad on multšeriga niidukid, mis hakivad muru peeneks ja riisuma pärast ei pea. Hakitud muru jääb kasvavale murule väetiseks. Paraku peab sellise masinaga hoolas olema, sest multser kõrget heina peeneks ei haki. Kõige kallimad masinad on aga mitme funktsiooniga ehk vastavalt vajadusele kas koguvad või multšivad või viskavad heina välja.

Kolmas asi, mida mootori ja muru töötlemise kõrval vaadata, on erinevad mugavusfunktsioonid. Kuna bensiinimootoriga masina käimatõmbamine võib olla raske, siis on saadaval ka elektristarteriga masinaid. Samuti on võimalik valida esi- või tagaveoliste isevedavate niidukite vahel, millega peab ise vähem tööd tegema. Kui on aga soovi eriti kergelt toime tulla, peaks valima sootuks robotniiduki, mis toimetab pärast programmeerimist iseseisvalt ja jätab aiaomanikule rohkem aega suve nautimiseks.