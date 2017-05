Mustamäe tähistab nädalavahetusel oma 55. sünnipäeva

Sel nädalavahetusel tähistab Mustamäe 55. aasta möödumist linnaosa ehituse algusest.

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul on 55 aastane Mustamäe piisavalt nooruslik, et muutuda veelgi kaunimaks ja inimsõbralikumaks, samas küps selleks, et olla parim paik elamiseks.

„Meil on uued kaubanduskeskused, TTÜ ja Tehnopol, suurepärased koolid ja piisavalt rohelust. Vabariigi 100. aastapäevaks on valmimas vee- ja spordikeskus ning uus kultuurikeskus, mille ruumes hakkab tööle ka linnaosa valitsus. Selle aasta lõpus avab uksed moodne meditsiinikeskus ning algamas on esimese parkimismaja ehitus“, sõnas Kalda.

„Mustamäe tervis pole veel kunagi olnud nii hea kui praegu. Ent meie suurimaks rikkuseks on inimesed, toredad mustamäelased, keda tahame koostöö eest tänada nädalavahetusel toimuva toreda perepeoga,“ selgitas Kalda.

Allikas: Raepress