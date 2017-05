Mustamäe tervisekeskus sai kätte oma lõpliku kõrguse. Sarikapeol tänati ehitajaid

Täna toimus Mustamäe tervisekeskuse sarikapidu, millega tähistati uue tervisekeskuse lõpliku kõrguse saavutamist. Hoone nurgakivi pandi selle aasta jaanuaris ning tervisekeskus peaks valmima selle aasta lõpuks.

Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluv uus tervisekeskus kerkib nüüdseks lammutatud Mustamäe polikliiniku asemele (Ehitajate tee 27).

Mustamäe tervisekeskuse neljakorruselisse hoonesse tuleb pinda ligi 6800 ruutmeetrit. Hoones hakkavad patsiente vastu võtma nii perearstid kui ka Lääne-Tallinna Keskhaigla mitmed eriarstid, samuti erialaspetsialistid - füsioterapeudid, logopeedid ja psühholoogid. Tervisekeskuses on ka labori- ja mitmete radioloogiliste uuringute tegemise võimalus.

Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on oodata väga ilusat ja uute võimalustega hoonet. „Loomulikult on uue hoone ootus seotud ebamugavustega, ent olen täiesti kindel, et ootus tasub end suurepärase tervisekeskuse näol ära. Ehitajad on olnud senini väga tublid ja pidanud graafikust kinni ning loodetavasti läheb lõpuni nii“, sõnas Martinson.



Täna toimus tervisekeskuse sarikapidu. Priit Simson

„Uus Mustamäe tervisekeskus loob väga head eeldused perearstide, eriarstide ja teiste spetsialistide koostööks selle nimel, et patsient saaks tervisemure korral parimat abi,“ märkis Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Imbi Moks.

Mustamäe tervisekeskuse arhitektuurse lahenduse autor on Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ ning projekteerimis- ja ehitustöid teostab Ehitusfirma Rand&Tuulberg AS.

Hoone valmib plaanide järgi 2017. aasta lõpus, ehituse prognoositav maksumus on 6 miljonit eurot. Lääne-Tallinna Keskhaigla on uue tervisekeskuse rajamiseks saanud toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Allikas: Raepress