Musterbetoon loob lõputult kombineerimisvõimalusi

Betoon ei pea sugugi olema halli värvi, seda saab ka toonida või lisada sellele värvilisi katteid ning mustreid. Tulemuseks on põnev ja vastupidav pind. Musterbetoon jätab omapärase pinna kõnniteedel, sissesõiduteedel, terrassidel, treppidel.

Millega on siis tegu? Tegemist betooni katmis- ja viimistlemisvõimalusega. Musterbetoon on väga vastupidav kiudarmeeritud betoonisegu, mis valatakse vormi ja tasandatakse. Värske pind kaetakse kuiva värvilise kõvendajaga. Värvipigmendid imbuvad paari millimeetri ulatuses betooni sisse ja moodustavad tugeva ning mitte eemalduva katte. Samal ajal tugevdab kõvendaja betooni pinda.

Seejärel vajutatakse värvitud kattega, kuid veel pehmele betoonile soovitud muster, näiteks kivi- või puidumuster. Seda lõpptulemust nimetataksegi musterbetooniks. Musterbetooni pind sarnaneb tõetruult näiteks munakivi-, telliskivi- või kiltkiviteega, plaat- või kivisillutisega.

Musterbetoon sobib hästi kõnniteedele, terrassidele, treppidele, aga ka ajalooliste kohtade renoveerimisel. Nendele kohtadele saab musterbetooniga anda näiteks hoonega sama värvilahenduse. Sellise toote eelis on mustrite suur valik, vormide mitmekesisus on väga lai ning neid saab iga kord erinevalt kombineerida. Iga töö lõpptulemus on unikaalne, sest pole võimalik ette näha, kuidas pigmendid segunevad ja imbuvad ning ka mustri pressimine vedelale betoonile on loominguline protsess.

Hästi populaarne on musterbetooni kasutamine USAs ja Vahemeremaades.

Betoonitöö tuleb kvaliteetselt teha

Betoonile võib teha nii kivi- kui puidumustrit - mis aga endale meeldib. Shutterstock

Musterbetooni koostist on kohandatud nii, et see tuleks toime erinevate klimaatiliste tingimustega, ka Eestimaa niiske ja külma ilmastikuga. Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui välitingimustes. Kui betoonitöö on tehtud kehvalt, praguneb ja puruneb iga betoon. Probleem pole mitte niivõrd musterbetoonis, vaid siiski betoonitööde kvaliteedis. Töö tuleb teha korralikult.

Musterbetooni abil saab luua kauneid ja tõetruusid lahendusi viimistluses. Musterbetoon on omapärane lahendus, millega ei kao betooni üks parimad omadusi – vastupidavus.

Värvi kulumist või pleekimist ei peaks kartma, küll aga võiks olla ettevaatlik kõvemate mehhaaniliste vigastustega, mis võivad tekkida näiteks lumekoristusel või jää raiumisel. Kui betoonist lüüakse tükk välja, jääb see koht värvita.

Pärast paigaldust soovitatakse betoon katta spetsiaalse lakiga, mis täidab poorid ja takistab vee ja mustuse imendumist, samuti kergendab hilisemat pesu ja hooldust.

Infoallikas: Disainbetoon