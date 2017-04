Muuda suvekodu vannituba niiskusest ja hallitusest vabaks!

Kevade ja soojade ilmade saabudes on väga ergutav üle mitme kuu taas suvemajja sõita ning seal korda looma hakata. Kevadine suurpuhastus, ruumide õhutus ja esimene kaminakütmine tekitab mõnusa emotsiooni, kuid tuju võib rikkuda avastus, et duširuumi põrand ja kraanikausi ümbrus on hallitusekarva must, seintelt koorub värvi või on alla kukkunud mõned keraamilised plaadid. Miks nii juhtus?

Niiskete ruumide ehitamisel ja viimistlemisel on oluline pöörata tähelepanu ehitusmaterjalide omadustele ning just nende niiskuskindlusele. Suurim viga vannitubade ehitusel ja remondil on eksimine elementaarsete ehitusnõuete vastu: hüdroisolatsioon jääb puudulikuks ning vesi voolab pidevalt põranda ja seina vahele, mis omakorda võib viia kandekonstruktsioonide hävinemiseni.

Isegi siis, kui hüdroisolatsioon on teostatud suurepäraselt, tuleb olla tähelepanelik hoonetega, mida aastaringselt ei köeta. Nende puhul on tähtis kasutada jäätumiskindlat hüdroisolatsioonimastiksit, sest vastasel juhul võib hüdroisolatsioonikiht külmade ilmadega rabedaks muutuda ja rebeneda. Sel moel hakkab ehituskonstruktsioonidesse sattuv niiskus ikkagi ajapikku ehitist lõhkuma ja tervistkahjustavat hallitust tekitama. Nii võib esimesest kevadisest sõidust mõnusasse suvilasse saada hoopis peavalu, kuna ees ei ootagi korras ja puhas suvekodu, vaid järjekordne vannitoaremont.

Suvekodud on valmistatud peamiselt puitmaterjalist, mis on küll keskkonnasõbralik, kuid niiskusele eriti vastuvõtlik. Kahjuks võivad pikaajalisest niiskusest tingitud konstruktsioonide kahjustused kui ka hallitusseened olla aastaid inimsilmale nähtamatud. Seetõttu oleks kasulik uurida igal kevadel põhjalikult oma suvila ruumide nurki, seinapragusid ja vannialust pinda — kui need on ebameeldivalt määrdunud ja levitavad hallitusele spetsiifilist lõhna, on kindlasti viimane aeg võtta ette korralik remonditöö. Ja seekord juba teadlikult õigeid materjale, vahendeid ja töövõtteid kasutades.

Jäätumistestitud hüdroisolatsioon päästab suvekodu hukust

Harilikult valitakse vanni- ja duširuumi hoolega veekindlaid seinavärve ning ilusaid keraamilisi plaate koos vahvates toonides vuugiseguga. Sisekujundus on hubase pesuruumi loomisel väga oluline, kuid sealjuures võib jääda tähelepanuta see, mis jääb ilusa pealispinna alla — teiste märgadesse ruumidesse sobivate materjalide kõrval ei tohi unustada alusmaterjale ja nende kõrval aluspinna hüdroisoleerimist.

Aastaringselt kütmata vannitubade ja saunade hüdroisoleerimiseks on olemas spetsiaalne toode — Soome keemiatööstuskontserni Kiilto külmumiskindel hüdroisolatsioonimastiks Keramix. Tavaline hüdroisolatsioonimastiks muutub miinuskraadil rabedaks ja rebeneb võimalike konstruktsiooninihete korral, tekitades hüdroisolatsioonikihti pragusid ning kaotades vee- ja niiskuskindluse. Seega ei tohiks seda aastaringselt kütmata hoonete puhul üldse kasutada. Keramix on aga jäätumistestitud ja peab vastu madalamatelgi külmakraadidel.

Kiiresti — vaid mõne tunni jooksul kuivav — ja väga lihtsalt paigaldatav kahekomponentne hüdroisolatsioonimastiks on mõeldud märgade ruumide plaaditavatele pindadele, takistades vee ja niiskuse sattumist ehituskonstruktsioonidesse ning vältides sellega veekahjustuste ja hallituse teket.

Täpsemat infot leiad www.kiilto.ee lehelt Keramixi tootetutvustusest või küsi nõu ehitusspetsialistilt.

Oluline oleks meeles pidada: selleks et pikalt kütmata hoone pesuruum ei vajaks jälle uut remonti, tuleb kasutada jäätumiskindlat hüdroisolatsioonimastiksit, mis kaitseb ruumi disaini ja hoone konstruktsioone olenemata õues olevatest külmakraadidest. Õiged tooted ja teadlikult tehtud vannitoaremont teeb teie elu maakodus või suvilas probleemidest vabaks ning kestab koguni 25 aastat.

Muidugi ei suuda end keegi viia kurssi kõigi turul müüdavate ehitusmaterjalidega, kuid kui internetis ja ehituspoodides kodutööd ei tee ning ehitusspetsialistide ja sisekujundajate soovitusi kuulda ei soovi, on oht, et ka teie uues vannitoas korduvad samad probleemid. Seega olge julgemad küsima, et saaksite suvemajja ehitada oma unistuste vannitoa, mille välimus ja kvaliteet oleksid tasakaalus!

www.kiilto.ee