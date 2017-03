MÜÜDUD! Ehk kuidas kirjutada toimivat kinnisvarakuulutust

Kinnisvara edukas ja kiire müük algab kuulutusest. Kui sa toimivat kuulutust kirjutada ei oska, oled nagu autoomanik, kes ei oska sõita. Ilus asi on käes, aga teha pole sellega midagi.

Tekstibüroo Eiffel strateegi Kaarel Talvoja sõnul hakkab müügikuulutus silma ainult ühel juhul - kui see ülejäänud kuulutustest erineb. Kõige tähtsam, mida peaks seejuures teadma - sa ei müü kinnisvara, vaid sa müüd selles elamise tunnet, müüd tulevikku ja heaolutunnet. Midagi pole parata, sõnadel on suur jõud. Järgnevalt mõned olulised punktid, mille tasub tähelepanu pöörata.





Kasuta kindlat struktuuri

Hea kuulutuse tekst võiks järgida selget struktuuri. Üks võimalus on selline: pealkiri, avalause, kirjeldus, lõppsõnad + kutse tegevusele.

Pealkiri on ülitähtis osa kuulutusest, mis peaks tähelepanu köitma esimesest silmapilgust. Kinnisvaraportaalides city24.ee ja kv.ee võib pealkirjaks pidada reklaamlauset – just sellise nimetusega see neis esineb. Reklaamlauset kuvatakse nii portaalide listvaates, kuulutuse vaates kui ka koputajameilides.

Pealkiri on esimene ja ka ainus võimalus, kuidas end kliendile märgatavaks teha. Ja mitte ainult märgatavaks, vaid ka emotsionaalselt meeldejäävaks. Tegelikult on sul aega vaid mõni sekund kuulutuse vaatajas huvi äratada. Mida sinna siis kirjutada? „Müüa 2-toaline merevaatega korter Pirital“. Kindlasti mitte, sest kuivi fakte oskavad esitada kõik.

Kaarel Talvoja soovitab hoopis mõelda sellele, millised on su kinnisvara positiivsed küljed, kas sa oskad neid huumoriga kajastada ja kas suudad klienti üllatada? Sa ei pea valetama ega liialdama, vaid äratama kliendis huvi ja andma talle põhjuse kuulutusel klikkamiseks.

Mõni näide eristuvatest reklaamlausetest: „Vaata vannist otse merele!“, „Kodu, kus igal lapsel on oma tuba!“, „Jaluta või järve! Oma kodu järve kaldal!“.

Avalause: sissejuhatus uude ellu

Mõned näited siinkohal: „Astu muinasjuttu! Ainulaadselt avatud planeeringuga eramu Peipsi järve ääres!“, „Hea koduotsija, sa oled pärale jõudnud!“, „Miks peaksid just selle korteri valima? Siin on sulle 10 head põhjust:…“.

Nagu näed, vastad lihtsalt lugeja olulisimale küsimusele („Mida ma otsin?“). Ja annad huvilisele põhjuse edasi lugemiseks. Avalauses võib kasutada emotsioone tekitavaid sõnu (luksuslik, lummav, maaliline, inspireeriv), kuid kindlasti ei tohi nendega liiale minna.

Kirjeldus: muuda tulevik kiirelt haaratavaks

Pärast müüdava kinnisvara üldiste parameetrite sisestamist (ehitusaasta, üldpind, korrused, toad, hind jne) lisa avalause/reklaamlause alla kirjeldav tekst. 99% kinnisvara müüjatest kirjutavad oma kuulutused äärest ääreni täis. Sellist asja ei ole mugav ega meeldiv lugeda. Parema ülevaate saamiseks võid kirjeldava teksti osadeks jagada. Ära unusta lisada kirjeldusse ka lugejale osaks saavaid hüvesid.

Kasuta ära objekti lisaväärtusi: kirjuta need lahti nii, et klient saaks aru, mis kasu tema nendest saab. Näiteks: „Ärata end igal hommikul ergutava basseinisuplusega!“, „Päevita igal suvel oma koduliival!“, „Jaluta ja jookse terviseradadel, mis algavad sinu kodu ukse eest!“.

Lõppsõnad ja kutse tegevusele

Kuulutuse lõpus ära karda kasutada ajale ja viimasele võimalusele rõhumist. See annab lugejale tõuke tegutseda kohe.

Näiteks: „Sinu inspiratsiooniallikas ootab Sind Kalamajas. Astu oma unistustele vastu juba täna!“, „Viimased 5 merevaatega korterit veel alles! Luksus, mille nimel tasub kiirustada!“.

Kaarel Talvoja sõnul peab kinnisvara müügikuulutuse tekst sihtrühma selgelt kõnetama. See peab jätma mulje, et tegu on ostja elu parima tehinguga ja et soovitud tulevik on kohe käes.

„Sõnadel on müümisel võimas jõud. Kasuta neid köitva ja inspireeriva teksti loomiseks. Mõistagi peavad ka fotod kirjeldatud objekti vääriliselt esindama,“ lisab Kaarel Talvoja.