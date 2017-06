Neli erinevat õhuvoolu Rensoni aknaventilatsiooniga

Kui teisi lahendusi värske õhu sissepuhkeks pole võimalik rajada, siis saab ventilatsioonimure lahendada ka akendele lisatava isereguleeruva klapi abil.

Ventilatsioon on hädavajalik igas hoones normaalse sisekliima tagamiseks. Kuidas aga lahendada olukord näiteks renoveeritavatel objektidel, kus tsentraalse ventilatsiooni rajamine on võimatu või liiga kallis (näiteks nõukogudeaegsetes kortermajades)? Sellisel juhul saab lahendada õhu sissepuhke kas läbi seinte või siis aknale paigaldatava ventilatsiooniprofiili kaudu.

Belgia firma Renson on akna- ja uksedetailidega tegelenud juba üle 100 aasta ning ventilatsiooniga üle 30 aasta. Firma on turule toonud alumiiniumist isereguleeriva ventilatsioonisüsteemi, mida saab lisada alumiinium-, puit- ja PVC-akendele. Isereguleeruv klapp reageerib automaatselt tuule survele hoides ära tõmbetuule tekke ning säästes nii ka kasutaja küttekulusid. Tänu süsteemi patenteeritud sisemisele mehhanismile saab kasutaja valida nelja erineva õhuvooluga mudeli vahel: 54, 67, 77 või 101 m³ tunnis. AR75 siseklapp, mis põhimõtteliselt asendab putukavõrku, on hoolduseks hõlpsasti eemaldatav.

Ventilatsioonisüsteem on soovitav tellida koos uute akendega. Kui aga tahetakse ventilatsioon lisada olemasolevatele akendele, siis on vaja vahetada välja klaaspaketid, mis oleksid ventilatsiooniprofiili võrra madalamad. Maksimaalne klaaspaketi paksus võik olla 44 mm.

Aknaventilatsioon lisab akna maksumusele umbes 50-100 eurot.