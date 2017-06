Neli viga, mis võivad kinnisvaraarendusele saatuslikuks saada

Miks mõnel arendusprojektil ei vea, kuid teised on jällegi ülipopulaarsed? Miks mõnel arendusel ei lähe müük nii kiiresti kui oodati? Uus Maa Kinnisvarabüroo elamispindade tegevjuht Eve Soppe toob blogis välja neli arvatavat viga.

• Esimeseks ja ilmselt suurimaks probleemiks on konflikt asukoha ja pakutava vahel. Lihtsamalt öeldes, odavasse piirkonda pole mõtet ehitada kalli siseviimistlusega kortermaja. Tallinna „mägedel“ müüvad heledad toonid ja lihtsad ruumikad planeeringud.

Kesklinna piirkonda soovitakse aga kallima siseviimistluse ja läbimõeldud planeeringuga elamispindu. Mõlemas piirkonnas müüb hästi kvaliteetne ehitus.

• Teiseks – müük ei laabu juhul, kui korteri planeering on läbi mõtlemata või krundi üldpinnast tulenevalt pole võimalik normaalsete parameetritega hoonet ehitada. Näiteks ebatüüpilise kujuga korterite müük on palju aeglasem ning ruutmeetri hind peaks olema ka tavapärasest soodsam.

• Kolmandaks võib müügiedu takistuseks saada ka juriidiline probleem, näiteks võivad selle tekitada külaliskorterid või kasutuskorra alusel korterite müük. Praegune finantsmaailm ei armasta juriidilisi nõkse ja sellisel juhul aitab kortereid müüa vaid vajalikku rahasummat omavate ostjate olemasolu.

• Neljanda probleemina võib välja tuua arendusega tegelevate partnerite eriarvamused ja kohati suisa omavahelise usaldamatuse. Igaüks võiks jääda oma liistude juurde ja pakkuda oma tugevamat teenust – arendaja planeerib ja arendab, ehitaja ehitab ja väljaõppinud müügiinimene müüb.

Seega on ümber saanud aeg, kui turunduse abil suudetakse müüa kogu maja korraga. Ostja soovib küll odavat hinda, kuid eelistab alati siiski kvaliteetset ehitust emotsionaalsele ja ülespuhutud müügile.

Allikas: Uus Maa Kinnisvarabüroo