Nikerdatud fassaadiga pilvelõhkuja MahaNakhon

77-korruseline ja 314 meetri kõrgune MahaNakhon ilmus vaateväljale juba 2015. aastal, mil temast sai Tai pealinna kõrgeim hoone. Pilvelõhkuja avati möödunud aasta augustis. Igaüks võib fotodelt näha hoone kaunist skulpturaalset välimust.

Kohaliku firma Pace Development jaoks disainitud hoone arhitektiks on Ole Scheeren, kes alustas sellega Rem Koolhaasi firmas OMA, kuid lõpetas projekti 2010. aastal oma ettevõttes Studio Büro Ole Scheeren.

Tornmajas on 200 täisteenindusega korterit, mida opereerib Ritz-Carlton ja 150 toaga butiikhotell Bangkok Edition. Samuti on tornis mitmeid restorane ja luksukaupu müüvaid kauplusi.

Arhitekti sõnul on glasuuritud kardinseintesse paigutatud avade näol tegemist püüdega luua sidet hoone elanike ja linnaruumi vahel.

Hotellikülalistel ja majaelanikel on olemas pääs rõdudele. Need toovad hoone fassaadidele vaheldust, kui inimesed neid omal käel kujundama hakkavad.

Eraldiseisev seitsmekorruseline elustiili- ja kaubanduskeskus MahaNakhon Cube asub torni alumises osas ning valmis 2013. aastal. Selles paikneb muuhulgas ka delikatessiketi Dean & DeLuca müügikoht. Scheeren arendas välja kontseptsiooni, kus kokkade poolt juhitud kiirtoidukohtade väljamüügiletid paiknevad nelinurkse ala servades, mille keskel on lavalaadne serveerimislett.

Kui Scheeren Hollandi firmast OMA lahkus, võttis ta endaga kaasa ka ühe Singapuris asuva majutusasutuse arendusprojekti, mis koosneb reast diagonaalselt paigutatud elamisplokkidest, moodustades n-ö vertikaalse küla.



Shutterstock



Allikas: mahanakhon.com