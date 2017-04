Nõmme üldplaneering sai vastuvõtmisküpseks

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule Nõmme linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse eelnõu, teatas Raepress.

Nõmme linnaosa üldplaneeringuga määratakse kindlaks linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, teede ja taristu asukohad ning esitatakse maakasutuse ja ehitustegevuse suunamise üldised tingimused ja nõuded.

Peale vastuvõtmist korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet üldplaneeringu avaliku väljapaneku.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu põhieesmärk on täpsustada ja ajakohastada Tallinna üldplaneeringut, arvestades viimaste aastate muutusi ja arengusuundumusi linnaehitust ja maakasutust mõjutavates valdkondades ning üldist ja avalikku huvi.

Nõmme linnaosa üldplaneering on koostatud Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja ajakohastamiseks linnaosa territooriumi ulatuses. Üldplaneeringu koostamine on põhjendatud vajadusega käsitleda Nõmme linnaosa edasist arengut ühtses terviklikus dokumendis ning üksikasjalikumalt ja täpsemas mõõtkavas, kui seda on tehtud Tallinna üldplaneeringus.

Linnaosa üldplaneering on aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ja elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid.

Et säiliks metsalinna miljöö

Eesmärk on suunata linnaosa arengut selliselt, et säiliks ka edaspidi iseloomuliku metsalinna, st loodusliku männimetsaga ümbritsetud hoonetega linnaosa miljöö. Ühtlasi määrab üldplaneering kindlaks kasutuseta jäänud alade hoonestamise tingimused.

Eluhoonetena on linnaosas lubatud pereelamud ja väikeelamud ning üksikute olemasolevate korterelamutega alade linnaruumilise korrastamise eesmärgil erandina ka korterelamud.

Nõmme kui metsalinn on suurelt jaolt parkmetsa ilmega linnaosa, kus kasvavad valdavalt männid. Üldplaneering määrab suure osa Nõmme asumitest miljööväärtuslikuks hoonestusalaks, kus on miljöö säilitamiseks ja tugevdamiseks välja töötatud lisatingimused.

Säilitatud on kõik olemasolevad pargid ja avalikud haljasalad, loodusväärtused on kaitstud ja eksponeeritud. Kuna linnaosa pargid ja rohealad on olulised elanike puhkealad, siis on antud tingimused rekreatsioonivõimaluste edasiseks parendamiseks nendel aladel.

Paremad liikumis- ja puhkamisvõimalused

Lisaks on üldplaneeringu eesmärk eelisarendada säästvaid liikumisviise. Planeeritud on kergliiklusteede võrk ning uued raudteepeatused, et muuta ühendus linnakeskusega kiiremaks. Planeeritud on seitse hea ühistranspordiühendusega (enamasti raudteega) ja kergliiklusteede võrgustikuga seotud asumikeskust, samuti mitu „Pargi ja reisi“ parklat, et vähendada linna liikluskoormust ja ärgitada linna lähiümbruse elanikke ühissõidukeid kasutama.

Planeering käsitleb lisaks linnaosa katvat, rohealasid ja kergliiklusteid omavahel ühendavat rohelist võrgustikku, mis moodustab linnaosa ümbruskonnaga ühendava aasta läbi kasutatava terviseradade süsteemi. See parandab liikumise, puhkamise ja tervisespordiga tegelemise võimalusi.

Üldplaneering loob eeldused ja tingimused Nõmme linnaosa elanikele parima võimaliku elukeskkonna tagamiseks ning suurendab veelgi Nõmme atraktiivsust.