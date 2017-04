Nordecon Betoon uus brändinimi on NOBE

Alates 2017. aasta aprillist kasutab Nordeconi kontserni kuuluv Nordecon Betoon OÜ brändinime NOBE, ettevõtte ärinimeks jääb Nordecon Betoon OÜ. Uus moto väljendab firma tööpõhimõtet läbi aastate – Ehitus ja Betoon. Nutikalt.

„Oleme turul tegutsenud aastast 2000. Algusaegadel valdavalt betoonitöödele spetsialiseerunud Nordecon Betoonist on 17 aastaga välja kasvanud ehitusettevõte, mille tegevus katab kõiki ehitusprotsesside osi kavandamisest kuni rajamiseni, mistõttu peame oluliseks, et ka ettevõtte bränd väljendaks laiemat tegutsemisvaldkonda,“ ütles Nordecon Betoon OÜ juhatuse esimees Mait Rõõmusaar.

„Uue nime ja identiteedi loomisel pidasime silmas, et jääksime truuks väärtustele ja põhimõtetele, millest juhindudes oleme ettevõtet üles ehitanud, kuid lisanduks ka nooruslikkust ja uuendusmeelsust. NOBE uus moto väljendab meie tööpõhimõtet läbi aastate – Ehitus ja Betoon. Nutikalt, “ lisas Mait Rõõmusaar.