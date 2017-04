Nordecon ehitab Pärnusse Metsä Woodi vineeritehase

Nordecon ja Soome metsanduskontserni Metsä Group kuuluv Metsä Wood sõlmisid lepingu Pärnusse Kase tänavale vineeritehase ehitamiseks. Nordecon ehitab tootmishalli koos olme- ja bürooruumidega valmis 2018. aasta augustiks. Lepingu kogumaksumus on ligi 17 miljonit eurot.

Metsä Wood investeerib kasevineeri tootmisse, et paremini vastata kasvavale ülemaailmsele nõudlusele. Uus Pärnus asuv tehas pakub väga häid logistilisi ühendusi meie põhiturgudega. Soomes toodetud kasevineeri töödeldakse edasi Pärnu tehases. Tegemist on suuremahulise investeeringuga meie konkurentsivõime tugevdamiseks. Kasevineeri tootmismaht Pärnu tehases oleks 50 000 kuupmeetrit aastas,” sõnas Metsä Wood tootmis- ja tehnoloogiajuht Jari Tikkanen.

„Eestis ei ole viimasel ajal just tihti olnud põhjust rõõmustada uute suurte investeeringute üle tööstusesse. Ma usun, et vineeritehase rajamine Pärnusse on oluline Pärnu linnale ja kogu ümbruskonnale,“ sõnas Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur.

Pärnusse Kase tänavale rajatav Metsä Wood vineeritehas tuleb ligikaudu 29 000 ruutmeetrise pindalaga: tootmishall koos olmeruumidega ning ka bürooplokk. Ehitus algab aprillis 2017 ning tehas valmib 2018. aasta augustis. Lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on ligi 17 miljonit eurot.