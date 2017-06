Nordecon ehitab Tallinn-Tartu maanteele Valmaotsa Kärevere lõigule neli 2+1 möödasõiduala

AS Nordecon ja Maanteeamet sõlmisid lepingu 2+1 möödasõidualade ehituseks Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Valmaotsa–Kärevere lõigule (kilomeetritel 160,7–168,1). Tööde maksumus on koos käibemaksuga ligi 8,1 miljonit eurot.

Tallinn-Tartu maantee ühendab kaht Eesti suurimat linna, mistõttu on ka liiklus maanteel väga tihe ja tihti tekivad mõne aeglasema sõiduki tõttu autorongid,“ ütles Nordecon ASi juhatuse liige Avo Ambur. „2+1 möödasõidud on optimaalne viis teedel liiklusturvalisust tõsta, sest möödasõite sooritatakse niikuinii. Õige on möödasõidumanööver ette võtta siis, kui selleks on olemas ka tingimused, mis ei sea liiklejaid ohtu. Kuna ehitustööd mõjutavad ka tavapärast liiklust Tallinn-Tartu maanteel, palume kõigilt sõitjatelt kannatust. Uuenenud teelõik avatakse 2018. aasta juulis.“

Lepingu käigus ehitatakse ca 7,4 km pikkusele Valmaotsa-Kärevere lõigule (kilomeetritel 160,7–168,1) neli 2+1 ristlõikega teelõiku ehk mõlemasse sõidusuunda kaks möödasõiduala.

Ehitustööde käigus rajatakse vajalikud tagasipöördekohad ning juurdepääsu- ja kogujateed. Lisaks paigaldatakse ca 14 km ulukitara ning ca 900 m erinevaid müratõkkeid. Töö teostamise aeg on 12 kuud.