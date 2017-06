Nõuanded alkooviriiulite paigaldamiseks

Alkoov on riiulite jaoks suurepärane koht. Riiulite toetamiseks tuleb alkooviseinetele kinnitada puitliistud ja siis parajad riiulid välja saagida. Riiulid istuvad liistudele suurepäraselt. Käsiraamat „Kodu remonditööd“ annab siinkohal mõned lihtsad nipid.

Riiuli otste toetamiseks pannakse alkoovi (niši) külgseintele puitliistud ja riiulile suurema kandevõime andmiseks kinnitatakse lisaliist ka alkoovi tagaseinale.

Kinnita 38 x 10 mm liistus 50 mm kruvide ja sobivate tüüblitega seinale. Tavaliselt on kamina kõrval asuvatel alkoovidel kiviseinad, aga kui on tegemist õõnesseinaga, siis kasuta kindlasti sellisele seinale sobivaid kinnitusi.

Tomi järgnevalt:

1. Mõõda tagumise seina pikkusja sae liist, mis istub tihedalt külgseinte vahele. Nüüd mõõda ja lõika külgseintele sobivad liistud. Arvesta külgseina pikkusest maha tagaseina liistu paksus ja veel 50 mm - siis ei ulatu liist riiuli esiservani ega ole liiga silmatorkav.

2. Sae külgseinte liistude esiotsad kaldu, see aitab samuti otsi peita. Lihvi kõik saetud servad lihvpaberiga siledaks. Krundi puit ja värvi seintega sobivat tooni.

3. Märgi ja puuri tagaseina liistu kolm auku ning kaks auku kummassegi külgliistu. Süvista kruviaugud nii, et kinnituskruvide pead jäävad ümbritseva pinnaga ühetasa.

Kui sa pead riiuli liistu külge kinnitama, märgi ja puuri ka selle jaoks augud. Kontrolli, et need kinnituskruvidega ühte kohta ei satuks.

Loe veel

Kuidas saagida sobivad riiulid?

Suure tõenäosusega ei ole alkoovi külgseinad tagaseinaga ilusti risti ja see nurk võib igal riiulil erinev olla. Kasuta nurkade mõõtmiseks reguleeritavat nurgikut. Selle abil saad saagida õige nurgaga riiulid.

1. Pärast tugiliistude paigaldamist mõõda alkoovi tagaseina pikkus ja külgseinte vaheline kaugus alkoovi esiservas. Ilmselt märkad väikest erinevust. Et riiul täpselt kohale istuks, tuleb selle küljed pisut erinevalt saagida.

2. Osta või sae riiul, mis on pisut pikem ja sügavam kui kõige pikemad mõõdud. Mõõda ja märgi keskpunkt ning siis tagaservale õige pikkus. Aseta reguleeritava nurgiku (miiuvinkli) kand tagaseina liistule ja lükka keel vastu külgseina. Nii moodustab reguleeritav nurgik õige nurga, mille järgi pead lõikama riiuli otsa.

3. Aseta miiuvinkli nurk ühte tagaserva otspunkti, kand jookseb mööda tagaserva ja keel näitab, kuhu joonlaua ja pliiatsiga õige küljejoon tõmmata. Korda sama tööd riiuli teise otsa juures.

Kui oled alkoovi parajate vahedega riiulitega täitnud, võivad alt vaadates paista liistud.

Selle vältimiseks kinnita riiuli esiserva alla parajaks lõigatud õhuke puitkiudplaat. See jätab peitkinnituse mulje ja tagab ilusa lõpptulemuse. Pahtelda ebatasasused siledaks ja värvi riiul nii pealt kui alt toa kujundusega sobivalt.

Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak