Nõudlus remonti vajavate korterite järele kasvab. Flippijad on tekitanud defitsiidi

Flippijad ehk inimesed, kes soetavad remonti vajava korteri eesmärgiga see korda teha ja siis edasi müüa, pole kuhugi kadunud. Sobilikke korterid on jäänud aga vähemaks ning see on tekitanud ostuhuviliste seas paraja konkurentsi, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Egon Juhanson firma blogis.

Flippimine on üks osa kinnisvaraärist ning on end ka hästi ära tasunud olukorras, kus elanike sissevool Tallinnasse jätkub. Neid, kellel on võimalus osta lihtne äsjaremonditud optimaalse suurusega järelturu korter, leidub ikka.

Samamoodi on endiselt veel saadaval kortereid, kus viimane remont tehti võib-olla 90ndatel või suisa nõukogude ajal.

Aastaid aktiivsena püsinud kinnisvaraturu tingimustes on niisuguste korterite hulk mõistagi vähenenud, mis on tekitanud huviliste seas paraja konkurentsi, sest uusi huvilisi investorite näol on endiselt peale tulemas.

Lisaks on remontivajavate korterite vastu huvi kasvanud ka nii öelda tavatarbijate seas, sest valmis või uute korterite kõrgete lõpphindade valguses on ise remondi tegemine taas aktuaalsemaks muutunud. Ka laenutingimused toetavad perede sellist valikut.

Aktiivsus ja nõudlus paistavad silma ka pakkumiste hulgas ning siinkohal võiks manitsust jagada nii müüjatele kui ostjatele. Potentsiaalne ostja on tihti investor, kes on nõus korteri ostma turuhinnaga, mis tähendab, et ülehinnatud pakkumist ta ei vaata.

Teisalt tasub ka flippijal olla kahe jalaga maa peal ning täpselt hinnata kinnisvaraturgu ja tulevase, juba valmis korteri ostja võimalusi. Ebaõnnestunud äri tulemusel ülehinnatud korterile soovijaid ei leidu.

