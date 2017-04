Nutikaid nippe trelliga töötamisel. Ebamugavad tööd saavad kergemini tehtud

Trell on üks enim kasutatavaid tööriistu ning enesest mõistetavalt on aja jooksul välja mõeldud igasuguseid leidlikke nippe mugavamaks töötegemiseks. Tööriistamaailm on need nõuanded kokku kogunud. Muidugi tuleks enne nippide proovimist hoolega kõik läbi mõelda ning ettevaatlikult tegutseda, et mitte kahjustada ennast või tööriista.

Esmalt oleks tark lisaks kvaliteetsele puuride komplektile osta kõikidest väiksematest puuridest eraldi komplektid. Väiksemad puurid kipuvad alatasa katki minema. Ainuke viis iga päev täiskomplekti puure omada on katki läinud puurid kohe asendada.

Suure diameetriga aukude tegemiseks pole midagi paremat, kui Forstner-tüüpi puur. Nendega puurimine on lihtne, kui seda tehakse värskesse materjali - puuri keskosas olev teravik haagib ennast puitu, ning hoiab aitab puurotsikul puurimist alustada. Probleemid tekivad siis, kui Forstner- tüüpi puuriga soovitakse puurida kohta, kus otsiku keskel oleval teravikul pole võimalik ennast kuhugi kinnitada, näiteks tahetakse laiendada juba olemasolevat auku.

Sellele leiab lahenduse, kui võtta tükk jääkpuitu, teha sinna soovitava läbimõõduga auk, asetada see vana augu peale ja suruda kõvasti või kinnitada pitskruviga. Soovitud augu saad läbi jääkpuidu puurides ilma, et puurotsik väiksema augu peal ringi libiseks. Kusjuures jääkpuitu on hea kasutada ka siis, kui puurid eriti väärtuslikku kohta, näiteks kallist laminaadist kapiukse sisse ja ei soovi, et puurimisest augu kõrvale jälgi jääks.

Vahel on ka naelast ja viilist abi

Juhul, kui tahad läbi hapra koha naela lüüa, (õhukese puitliistu serva) pead enne viimase sisse löömist naelale augu ette puurima, et puit tekkinud pingest lõhki ei läheks. Selleks on aga suurepärane kasutada seda sama naela, mida lüüa tahad. Eriti ka siis, kui puuride komplektist just vajaminev puur puudu on. Lihtsalt kinnita nael padruni külge ja puuri nagu tavaliselt. Puurimine toimub üllatavalt kiiresti. Seda nippi saab siiski kasutada ainult väiksemate aukude tegemiseks.

Võib juhtuda, et soovid oma isikliku märkmiku serva auku puurida, et sealt näiteks väike tabalukk läbi panna. Kes aga tavalise metalli- või puidupuuriga paberisse või õhemasse pappi auku on üritanud puurida, teab, et tulemuseks on üsna kole ja näritud auk ning kortsus paber.

Perfektselt ümarate aukude tegemiseks ei saa paberit puurida. Selleks lõika jupp sobiva suurusega metalltoru, kinnita see kindlalt trelli padrunisse ja terita toru välisest ringist trelli abi kasutades viili või liivapaberiga ära. Kasuta saadud terava servaga toru nagu kasutaksid puuri ja saad pöörleva lõikeotsiku, millega kasvõi tervest A4 plokist ühe korraga auk läbi lõigata.

Kui tahad metalli puuritud auku laiendada või materjali uuristada, võta trell ja sisesta padrunisse sobivas suuruses käepidemeta ümarviil. Selleks, et tugev ühendus saada, pead olenevalt situatsioonist tõenäoliselt viili käepidemeosa lühemaks lõikama, et see padrunisse ära mahuks.

Hea ühenduse saab käepideme juurest ümarast kohast, kus metall on sile ja hammastamata. Ära kunagi padruniga viili hammastest haara, see rikub padruni ära. Mõnda väiksemat auku suuremaks uuristades pead (olenevalt viilist) trelli tagurpidi (vasakule) pöörlema panema. Nii ei keri viil ennast materjali külge kinni.

Silma järgi pikemast tüüblist või puupulgast perfektset auku läbi puurida ei ole küll võimatu, kuid kindlasti keeruline - puur tahab paratamatult tsentrist välja minna. Täpsete aukude tegemiseks puuri soovitud puuriga pulga ühte otsa õrn lohk, et puurotsik järgmises staadiumis ringi libisema ei hakkaks. Pulga teine ots kinnita aga trelli padruni külge ja vajuta päästikut. Seejärel hoia puurotsikust tangidega kinni ja suru puur läbi pulga. Puurotsik jääb pöörlevas pulgas täpselt tsentrisse, kaldumata ühele või teisele küljele.

Märkmepaberid ja papptops sobivad tolmu kogumiseks

Kodus näiteks kipsplaati auku puurides on alati kõige tüütum osa pärast puurimist tolmu kokku pühkimine ja määrdunud osa pesemine. Seda saab aga vältida, kasutades tolmukogujana ühepoolse liimribaga eemaldatavat märkmepaberit.

Lihtsalt voldi viimane keskelt kokku, ning kinnita see puuritava augu alla. Kuna kipsitolm on üsna raske, kukub see hoolikalt puurides otse alla paberile. Trelliga täistuuridel puurides lendab paratamatult vähemalt pool tolmust laiali, seega hoia pöörded madalal. Kui märkmepabereid pole käeparast, saab veelgi suurema tolmukoguja teha ka A4 paberist - voldi see lihtsalt pooleks ja kinnita ülevalt teibiga.

Tolmuvabalt seina augu puurimisel aitab ka tavaline papptopsik. Lihtsalt puuri auk läbi topsiku põhja, aseta see lahtise otsaga vastu seina ja hakka puurima. Kui puurotsik on seina puurimiseks liiga lühike, lõika tops lühemaks. Viimasega saab lisaks tolmu kogumisele ka suurepäraselt mõõdetud sügavusega auku puurida. Sellisel juhul saad välja mõõta, kui pikk peab tops olema enne, kui trelli padrun viimase põhja hakkab puudutama. Vastavalt sellele saad topsi lühemaks lõigata, trelli padruni vastu põhja panna ja vaadata, kui palju puurotsik topsi servast välja ulatub.

Täpse sügavusega augu puurimiseks kasuta teipi

See on arvatavasti kõige tuntum trikk trellide ajaloos. Kui pead augu puurima vaid teatud sügavuseni (näiteks 3 cm), siis mõõda puuri otsast sama (3 cm) vahemaa ära ning kinnita tükk teipi puurotsiku külge sinna kohta, kus peaksid puurimise lõpetama. Selleks on tavaliselt parim kasutada isoleerpaela, sest see on sobiva laiusega ning ka pöörleva puuri küljes kergesti nähtav.

Üldiselt on väikeste puurotsikutega lihtsam väga täpselt puurida kui suurtega. Kui aga peaksid end leidma situatsioonist, kus tahad näiteks seina sisse suuremat auku teha, siis kinnita trelli külge mõni väiksema diameetriga puur ning tee sellega n.ö juhtauk ette. Pärast seda saad kasutada suuremat puuri, et juba ette puuritud auku laiendada. Selliselt ei hakka suurem puur mööda puuritavat pinda omavoliliselt ringi jooksma ja viimast ära rikkuma.

Kui tahad millegi hoidjat seina kinnitada, siis alati on tarvis mitu korda mõõta ja märkida vajalikke punkte. Hoopis lihtsamalt läheb, kui saad näiteks koopiamasinaga teha õiges mõõtkavas pildi, mille kinnitad vähekleepuva teibiga kohta, kuhu soovid augud puurida. Seejärel puuri otse läbi paberi. Sellega säästad nii mõneski situatsioonis hulganisti aega ja närve ning mis peamine, saad olla kindel, et augud tulevad õigesse kohta.

Allikas:Tööriistamaailm