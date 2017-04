Õhukuivatiga saab niiskuse ruumidest kiiremini välja

Lihtsaim kuivati jõudluse määramise viis on valida see vastavalt oma ruumi kubatuurile.

Liigne õhuniiskus on teadagi kurjast. Kindlasti toob see kaasa hallituse, aga ka materiaalsed kahjud ja päeva lõpuks halva enesetunde. Eriti oluline on õhk kiiresti kuivaks saada pärast veekahjustusi. Õhu kuivatamiseks on eri põhimõttel töötavaid seadmeid.

Kõige sagedamini kasutavad õhukuivateid ehitusfirmad peale betooni- ja viimistlustöid. Liigne veesisaldus tuleb nii uutest kui ka renoveeritud hoonetest eemaldada. Vee võib hoone sisemusest eemaldada erinevate meetodite abil, kuid üheks parimaks neist on õhu kuivatamine, mis sunnib seinu, põrandaid ja muid pindu liigsest veest “vabanema”.

Ka on vaja eri tööstusettevõtetes õhu niiskusesisaldust vähendada tehnoloogiliste protsesside normide järgse kulgemise huvides. Peale veekahjustusi saab kuivatiga ruumide õhku kuivatada väga kiiresti, et seal ei hakkaks vohama hallitus.

Õhku saab kuivatada eri meetoditega: soojendamine ja ventilatsioon, kondensatsioonkuivatus, adsorptsioonkuivatus.

Kondensatsioonkuivatus on õhu jahutamine kastepunktist madalamale temperatuurile ja niiskuse välja sadestamine kondensatsioonikuivatitega. Kondensatsioonkuivatite efektiivsus sõltub temperatuurist ja niiskusest ning seadmete tüübist. Maksimaalne tulemus saavutatakse kõrgema temperatuuri ja suhtelise niiskuse korral.

Kondensatsioonkuivatite rakendusvõimaluste hulka kuuluvad nii tõhusad tööstuslikuks kasutamiseks tehtud mudelid kui ka väiksemad, majapidamise vajadustele vastavad. Õiget seadet valides peab kasutaja eelkõige arvesse võtma ruumi kubatuuri ja ümbritsevat temperatuuri.

Jälgi seadme paigutust

Tuleb meeles pidada, et seadme tööruum peab olema suletud, vältimaks niiske õhu sissevoolu väljastpoolt. Õhukuivatit ei tohi paigutada seintele liiga lähedale, kuna see võib vähendada seadme efektiivsust tõkestatud õhuvoolu tõttu. Eelistatavalt tuleks seade asetada ruumi keskele või vähemalt 20-50 cm seintest või muudest takistustest eemale. Kondensatsioonikuivateid ei tohi kasutada ruumis, kus temperatuur on väga madal, alla 5°C. Nende seadmete kasutamise korral võib kuivatusaja pikkus kesta mõnest tunnist mõne päevani.

Adsorptsioonkuivatus

Adsorptsioonkuivatus on niiskuse eemaldamine õhust selle imamise teel hügroskoopsetesse materjalidesse. Kuivati põhielemendid on veoseadmega rootor, väljatõmbeventilaator, soojapuhur, filter, korpus ja abidetailid. Rootor on tavaliselt valmistatud alumiiniumprofiillehtedest, mille pind on kaetud hügroskoopse materjaliga. Selline konstruktsioon annab niiskust imava pinna olulise suurenemise. Rootori ajamiks on elektrimootor.

Seade on jaotatud kuivatussektoriks ja regeneratsioonisektoriks, mille tulemusena tekib rootori taga kuivatatud õhk. Pöörlemisel juhib rootor niiske õhu hügroskoopse materjali regeneratsioonisektorisse, kus kuum õhk voolab läbi rootori. Niiskus eemaldatakse ja suunatakse välja.

Sellist tüüpi kuivatuse suurteks eelisteks on võimalus kuivatada õhku ilma jahutamata ning õhu kuivatusvõimalus nullist madalamal temperatuuril. Arvukate eeliste tõttu kasutatakse adsorptsioonkuivatust laialdaselt tööstuses, näiteks ravimi- ja toiduainetetööstuses ning kliimasüsteemides.

Kuidas määrata kuivati võimsust?

Lihtsaim kuivati jõudluse määramise viis on valida see vastavalt oma ruumi kubatuurile. Soovitavalt peaks seadet tunni jooksul läbiv õhukogus olema ruumi koguruumalast vähemalt 3,5 korda suurem. See on lihtsustatud meetod, mida võib kasutada ainult juhul, kui niiskuse kasvu on raske määrata.

Näiteks on meil ruum laiusega 4 m, kõrgusega 3 m ja pikkusega 5 m. Leiame selle ruumala: V = 4 x 5 x 3= 60 m³. Seejärel korrutame ruumala koefitsiendiga 3,5 ning saame 210 m³/h. Saame, et kõige väiksem kuivati, mida võib selles ruumis kasutada, on vooluhulgaga 240 m³/h. Muidugi suurema seadme kasutamine lühendab vastava ruumi kuivatusaega.