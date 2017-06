Õige kinnitusvahend vali vastavalt asja raskusele

Shutterstock

Selge on see, et lihtsalt suvalise kruviga erinevaid asju seina kinnitada ei saa, sest kruvi ei kinnitu piisavalt tugevalt. Vastavalt paigaldatava asja raskusele tuleks valida ka õige kinnitusvahend. Käsiraamat „Kodu remonditööd“ toob välja mõned näited, millist kinnitusvahendit tuleks kasutada.