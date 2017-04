Ökomaja, mis avab end suvel ja sulgub talvel

Aastaaegadega kohanduv ja vastavalt sellele kuju muutev ökomaja D*Dynamic on üks põnev näide keskkonnahoidliku ehituse tulevikust. Ringjale rööbastikule rajatud tulevikumaja liigub krundil, avades end suvel ja sulgedes talvel.

Origamit meenutava eramu projekteerijad usuvad, et aastaaegade ja ümbritseva keskkonnaga kohanduvad nutikad majad on ehituse tulevik. Targa ja ökoloogiliselt toimiva elamu ehitamine põhjamaistes oludes on üsna keeruline, sest aastaajad on meil niivõrd erinevad.

Väikeste akendega elamu hoiab talvel pakasega hästi sooja ja võimaldab küttekuludelt kokku hoida. Ent muudel aastaaegadel ei päästa selline maja sooja sisse ja ka tuulutamine pole kõige lihtsam. Ühel kohal seisvas majas ei õnnestu loomulikku valgust kõigil aastaaegadel maksimaalselt ära kasutada. Näiteks elutoas võib talviti olla masendavalt pime, suviti aga silmipimestavalt palju valgust.

Londoni arhitektuuribüroo D*Haus Company arhitektid David Ben-Grünberg ja Daniel Woolfson on taolised probleemid selja taha jätnud. Arhitektid ei eelda, et maja peaks püsivalt paigal seisma – ja lahenduseks ei ole sugugi matkaauto.

D*Dynamic on kuju muutev ökomaja, mille projekteerimisel arvestatakse muutuvate tingimustega hoone asukohas. Ringjale rööbastikule rajatud tulevikumaja liigub krundil, avades end suvel ja sulgedes talvel.

Kui loodusest võrdlust otsida, siis D*Dynamic on nagu lilleõis, mis avab päeval kroonlehed tolmeldavatele putukatele ja sulgeb need ööseks niiskuse ja kahjurite eest. Brittide dünaamiline elamu võib aga võtta tervelt kaheksa erinevat kuju.

Loe veel

Idee on pärit möödunud sajandist

Tulevikuhoone idee on pärit eelmise sajandi algusest, mil inglise kirjanik ja matemaatik Henry Ernest Dudeney (1857–1930) tegeles geomeetriliste mõistatuste ja krüptoaritmeetika ülesannete väljamõtlemisega. Eelmise sajandi alguses leidis ta lahenduse geomeetrilisele mõistatusele, mis on tuntud Haberdasher’i puslena: võrdkülgne kolmnurk jagatakse neljaks hulknurgaks nii, et need ümberkomplekteeritult moodustavad ruudu. Ka origami, Jaapani traditsioonilise paberivoltimise kunsti lähtepunktiks on ruudukujuline paberileht, millest valmistatakse looma- ja muid kujusid.

Suures mastaabis ei leidnud Dudeney saavutus rakendust enne 1987. aastat, mil kunstnik Maty Grünberg kasutas pusle-ideed laua disainimisel. Matemaatikast ja geomeetriast inspireeritud muudetava kujuga laud nimega D*Table jättis Grünbergi tollal viieaastasele pojale Davidile kustumatu mulje ja innustas teda hiljem rajama oma ettevõtet, eksperimentaaldisaini- ja arhitektuuribürood The D*Haus Company.

Esimene D*Haus Company dünaamiline elamu kavandati Suurbritanniasse, kuid arhitektid usuvad, et vähemalt samahästi, kui mitte paremini, sobiks see Põhjamaa kliimasse.

Vaata videost, kuidas maja end avab.









Materjalide valik sõltub objektist

Kõik ehitusmaterjalid ja ener¬gialahendused võib valida objektipõhiselt, vastavalt hoone asukohale ning energiasäästu- ja energiatootmise eesmärgile. Sellise lähenemisega saavutatakse parim soojustus ja väike soojajuhtivustegur ehk U-väärtus..

Liikuvate elamute ökoloogilise toimivuse kavandamisel lähtutakse elanike soovidest ja vajadustest. Toad on avarad, ehitusmaterjalide valik lähtub säästva arengu põhimõtetest, kasutusel on taastuvad energiaallikad ja lisaks kõigele saavad elanikud ise oma kodumaja kuju muuta.

Talvel muutub funktsionalistlikku stiili õhkav elamu tihedalt suletud tahukaks.

Soojal aastaajal on maja avatav mitmel erineval viisil, sõltuvalt välistingimustest. Siseseinad, mille pindalast suurema osa moodustavad klaaspinnad, muutuvad välisseinteks ning lasevad sisse hulganisti päevavalgust ja soojust. Aknaid saab tuulutamiseks avada ning palava ilmaga võib avada ka lükanduksed.

Elamut on lihtne tuulutada ja jahedana hoida. Sise- ja välisruum põimuvad ja vahelduvad vastavalt ilmadele ja elanike eelistustele. Elamu põhiosa on kohakindel, see ehitatakse traditsioonilisel viisil vundamendile. Seal paiknevad kõik hoone tehnosüsteemid.

Nutikad andurid jälgivad päikest ja kella

Nutika D*Dynamic elamu liikumise kavandamisel võib lisaks aastaaegadele lähtuda näiteks ümbritsevast maastikust, välistemperatuurist ja ööpäevarütmist. Elamu energiatõhusust saab tõsta, kasutades ära päikese passiivset soojusenergiat. Ka aiaprojekt peab toetama üldkontseptsiooni – puud ja muud taimed istutatakse kohtadesse, kus nad kaitsevad tuule eest ja pakuvad suvel varju.

Kui elanikele meeldib ärgata koos tõusva päikesega, saab magamistoa tiiva keerata ida poole. Mujal kodus, näiteks köögis või elutoa diivanil, võivad elanikud nautida päikeseloojangu ilu, kui vastav majaosa on suunatud lääne poole.

Nutimaja rohkearvulised andurid arvestavad päikesetõusu ja -loojangu kellaaegu – maja liigub koos päikesega, et päikesepaneelid oleksid suunatud parima kalde all päikese poole ja soojuskiirgust saaks kogu päeva jooksul maksimaalselt ära kasutada. Nii saab passiivmajast aktiivne energiatootja.

Kui elamu on programmeeritud päikese päevast teekonda järgima, saab sellest nagu väike elektrijaam. Elamut saab juhtida nutitelefoni rakendusega, mis lähtuvalt energiasäästust ja –tootmisest arvestab hoonele välja kõige tõhusama asendi. Maja kuju saab muuta ka näiteks suurema pidustuse tarvis või temperatuuri reguleerimiseks, näiteks kuumalaine saabudes.