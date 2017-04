Omaalgatuslikult korterisse sauna ehitamine võib tuua suure jama

Shutterstock

Nii mõnelgi tuleb mõte, et korteri renoveerimise käigus võiks endale ehitada sauna. Materjalid ja tehnilised lahendused on paremaks muutunud ning see jätab mulje, et tänapäeval võib ehitada sauna peaaegu igasse ruumi. Kas see siiski nii on, uurime seda ESTEA.ee konsultandilt Veiko Väljalt.