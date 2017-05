Õpetajad saavad pretendeerida moodsale üüripinnale

Järgmisel nädalal algab taotluste vastuvõtt Õpetajate Kodu korteri üürile saamiseks. Uuslinna tn 3a kinnistule rajatavasse 75 korteriga elamusse on planeeritud 40 ühetoalist korterit suurusega ning 35 kahetoalist korterit. Eluruumide üüri suurus on 5,21 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

Õpetajatele mõeldud korterelamusse eluruumi üürimise taotlusi hakkab Tallinna Linnavaraamet vastu võtma 15. maist. Taotluse saab esitada eelistatult digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina. Kui taotlust ei ole võimalik esitada elektrooniliselt, esitatakse see kirjalikult. Taotluse vorm on kättesaadav alates tänasest internetiaadressil www.tallinn.ee/opetajatekodu/.

„Õpetajate Kodu rajamisega toetab Tallinna linn õpetajaid eluasemeprobleemide lahendamisel – selles sügisel valmivas korterelamus asuvad eluruumid antakse üürile Tallinna linnas asuvas koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, huvikoolis või kutseõppeasutuses töötavale õpetajale,“ ütles Võrk. „Õpetajate Kodul saavad olema parimad energiatõhususe ja taastuvenergia lahendused, mis tagavad võimalikult madalad ülalpidamiskulud. Maja soklikorrusele ehitatakse lisaks panipaikadele ka ruumid lapsevankrite ja jalgrataste hoidmiseks ning mänguruum lastele. Uuslinna tänav on logistiliselt väga heas asukohas ning sobib seega ka teistes linnaosades töötavatele haridustöötajatele.“

Taotlus Õpetajate Kodus asuva eluruumi üürile saamiseks tuleb soovi korral esitada ka neil õpetajatel, kes on juba arvele võetud linnale vajaliku töötajana eluruumi taotlejana.

Uuslinna tn 3a kinnistule rajatavasse 75 korteriga elamusse on planeeritud 40 ühetoalist korterit suurusega 24,0-36,5 m2 ning 35 kahetoalist korterit suurusega 38,7-50,7 m2. Eluruumide üüri suurus on 5,21 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus.

„Kuna tegemist on energiatõhusa liginullenergiamajaga, siis saavad kõrvalkulud olema tavapärasest märksa madalamad,“ lisas Võrk. Arvutuste kohaselt tuleks näiteks 36,5 m2 suuruse 1-toalise korteri eest kalendrikuus välja käia üürina 190 eurot ja kõrvalkuludena ca 35 eurot ning 50 m2 2-toalise korteri üürina 260 eurot ja kõrvalkuludena ca 50 eurot, täpsemalt sõltuvad viimati nimetatud summad iga inimese harjumustest.

Õpetajate Kodu ehitamine on üks osa 2008. aastal alguse saanud Tallinna teisest elamuehitusprogrammist, mille raames on ehitatud elamispindasid noortele peredele, linna hallatavate asutuste töötajatele, päästjatele ja politseinikele ning arstidele ja õdedele.