Öpiku paaristornidest saab Eesti suurim kontorihoone. Fassaade ehib tähespekter

Öpiku Maja esimene torn valmis möödunud aasta sügisel. Teise bürootorni valmimise järel, 2018. aasta teises pooles, saab Öpiku paaristornidest Eesti suurim kontorihoone. Fassaade kaunistab Ernst Julius Öpiku uurimistöödest inspireerituna pilkupüüdev tähespekter.

Öpiku Maja arhitekt Mattias Agabus räägib lähemalt maja ideest. Kuna hoone on pühendatud Eesti astronoomiakoolkonna rajale Ernst Julius Öpikule, on ka arhitektuurne terviklahendus tihedasti temaga seotud ja sünteesitud. Fassaadikompositsioon väljendab E. J. Öpiku tähtede uurimise töövahendit, tähespektrit, mis sünteesina on vikerkaarevärvide asemel taandatud minimalistlikumalt kahele põhitoonile, heledale matile vandlitoonile ja tumedale läikivale mustjaspruunile toonile. Kompositsiooni meetrika on lihtsustatud "spektri osakestel" kolme laiusmõõtu: 1 meeter, 0,7 meetrit ja 0,3 meetrit. Nende osakeste erineval proportsioneerimisel moodustub üle-fassaadiline "tähespekter", iseloomustades ühte tingliku taevatähe siseelu ja tema termotuuma reaktsioonide uurimist. See on ühest olulisematest avastustest paljude seas, millega E.J. Öpik tuntud on.

Samas on fassaadile peidetud väike vihje klaasiliistu näol Lõõtsa 2 hoonetele. Soov oli sellega luua mõtteline seos me arhitektide koostööle, kui alustasime Ülemiste City esimeste hoonete loomisega.

Fassaadid on ehitatud alumiiniumkomposiitplaadist kassettidest. Ehitusel on suur väljakutse saavutada arhitekti soovi ehk võimalikult väikeseid vuuke.

Horisontaalvuugid siiski tulid, iga korruse kohalt 20 mm, mis said kenasti sulandatud aknapleki kõrgusega kokku ühtlaseks jooneks fassaadil. Vertikaalvuugid lahendati kassettide tootja Meteki inseneridega ainulaadse kinnitussõlmena, vedru-seib kinnitusena. Kassettide vahel on 2 mm paksune seib, mille vastu suruvad kasseti pale mõlemalt poolt vastu vedrud. See tagab fassaadile vajaliku liikumisruumi soojuspaisumiste, tuulte ja teiste ilmastikunähtuste käes nii, et fassaad püsiks pikka aega nägus.

Sihiks on võetud kõrgeimad keskkonnastandardid

„Tänaseks on meie linnakus kaks 13-korruselist büroohoonet, mis on saanud LEED Gold serfikaadi - nii Bernhard Schmidti nimeline hoone kui Ernst Julius Öpiku ärimaja I torn vastavad kõrgeimatele keskkonna- ja kvaliteedistandarditele. Keskkonnasäästlik mõtteviis on oluline meile kui arendajatele aga ka tingimuseks paljudele linnakus tegutsevatele rahvusvahelistele kontsernidele nagu näiteks ABB,“ räägib Mainor Ülemiste AS turundusjuht Liis Tippel.

Öpiku Maja mõlema torni ehituse projekteerimis- ja ehitustööd teostab AS Merko Ehitus Eesti. Bürootorn rajatakse vastavalt B-energiaklassi ja LEED Platinum keskkonnasertifikaadi nõuetele. See tähendab, et ehitamisel järgitakse vee säästmist, efektiivset energiakasutust, materjalide valikut, hoone sisekliima kvaliteeti ning uuenduslikkust disainis.

„Otsest ehituse kallinemist keskkonnasäästlikul ehitamisel ei pea me märkimisväärseks, sest kestlik arendustegevus on meile ääretult oluline,“ ütleb Liis Tippel.